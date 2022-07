Wie gut ist veganes Eis?

Weitere Zusatzstoffe vor allem für die Cremigkeit

In den 34 untersuchten Eis-Produkten kommen 15 verschiedene Zusatzstoffe zum Einsatz, vor allem Verdickungsmittel, Stabilisatoren und Emulgatoren. Wie auch in normalem Kuhmilcheis sind Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl in fast jedem Produkt enthalten. Sie sorgen dafür, dass sich die Zutaten zu einer cremigen Masse verbinden. Nur zwei der untersuchten veganen Bio-Produkte kommen ganz ohne Zusatzstoffe aus, was zeigt, dass es auch ohne geht.

Wie viel Schoko steckt im Schokoeis?

Auch die Angaben über den Schoko- beziehungsweise Kakaoanteil im Verhältnis zum Gesamtprodukt sollten auf der Verpackung zu finden sein, sagt die Verbraucherzentrale. Eine brancheninterne Regel besagt, dass eine Zutat nach Menge angegeben werden muss, wenn diese im Produktnamen steckt oder im Bild zu sehen ist. Für Schokoladeneis muss also angegeben werden, wie viel Schokolade oder Kakao tatsächlich enthalten ist. Nicht alle Hersteller halten sich an diese Regel.