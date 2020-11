Wie Gunzenhausen auch ohne Eisbahn Besucher anlocken will

Mit einer Broschüre namens "Winterzeit" und vielen Weihnachtsaktionen will die Stadt Gunzenhausen Besucher anlocken und das Adventsgeschäft ankurbeln. Wie eine Sprecherin mitteilt, soll es auch nach Absage der jährlichen Eisbahn auf dem Marktplatz verschiedene weihnachtliche Angebote geben. Sie werden im Magazin "Winterzeit" vorgestellt, das am 17. November an alle Haushalte in Gunzenhausen verschickt wird.

Kostenlos mit dem Adventsbus unterwegs

"Auch wenn es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt und keine Eisbahn gibt, wollen wir dennoch alles möglich machen, um eine schöne Vorweihnachtszeit zu haben", sagte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU) bei einer Pressekonferenz. Unter anderem wird es in diesem Winter einen Adventsbus geben: Jeden Adventssamstag kann der ÖPNV-Bus kostenlos für Einkäufe in der Stadt genutzt werden. Daneben wird es einen digitalen Adventskalender im Videoformat geben. Darin werden Händler aus Gunzenhausen Geschenktipps, Gewinnspiele und Aktionen vorstellen, und zwar in Reimform.

Kindergärten und Tageseinrichtungen beteiligen sich an der diesjährigen Weihnachtsbaumaktion. Mehrere Bäume werden in verschiedenen Läden aufgebaut und von den Kindern mit selbstgebastelter Dekoration geschmückt. Am Ende der Adventszeit werden die Bäume dann versteigert. Der Erlös kommt den Kindern zugute.