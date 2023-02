Wie Gemüse-Produzenten mit der Energiekrise kämpfen

Das Thema Heizen beschäftigt aber nicht nur Gärtner mit Gewächshäusern. Im niederbayerischen Plattling hat die Spargelsaison für den Gemüse- und Obstbetrieb Baumann bereits begonnen. Trotz Schnee, Eis und Minusgraden fühlen sich die Erdhügel warm an. Seit über einer Woche läuft unter den Spargelreihen bereits eine Art Fußbodenheizung mit 30 Grad warmem Wasser. Arbeitskräfte befestigen zusätzlich Vliese auf dem Feld, damit sich die Wärme besser hält.

Möglich macht das die benachbarte Papierfabrik auf der anderen Seite der Autobahn. Seit einigen Jahren wird deren Abwärme genutzt, um Spargel zu heizen. Chef Karl Baumann kontrolliert vom Büro aus die Verteilung.

Heizspargel soll Anfang März geerntet werden

Ohne Heizung hätte der Boden minus zwei Grad. Nun liegt die Temperatur unterirdisch bei 19 Grad. Für den weißen Spargel seien das perfekte Bedingungen. Er könne schon zu wachsen beginnen. Die Ernte ist für die erste Märzwoche geplant. Einige Wochen früher als üblich. In Deutschland wird der erste Spargel im Schnitt Mitte April gestochen. Karl Baumann ist damit einer der ersten regionalen Produzenten am Markt.

Doch wie lange ist beheizter Spargel noch rentabel? Bereits vergangenes Jahr seien wegen des Ukraine-Kriegs und der Inflation die Absatzzahlen für Spargel stark eingebrochen, berichtet der Produzent. Die Abwärme ist deutlich günstiger als andere Energieträger, doch auch sie hat sich im Preis verdoppelt. Der Spargel soll für die Kunden nicht teurer werden, Heizspargel hat aber ohnehin einen höheren Preis. Die Baumanns bauen dieses Jahr deshalb 50 Prozent weniger Frühspargel an.

Hackschnitzelheizung heute undenkbar für den Betrieb

Ohne Abwärme würde Karl Baumann ganz damit aufhören. Denn ihm sei bewusst, Spargel zu heizen, stößt nicht bei allen auf Verständnis. Die Idee zum Heizen habe er aus den Niederlanden, dort wurde der Spargel vor 20 Jahren mit Öl geheizt. Für ihn keine Option. Stattdessen habe er bis vor einigen Jahren Restholz genutzt. Damals sei viel Wipfel- und Abfallholz angefallen, für das keiner eine Verwendung gehabt habe. Zu dieser Zeit sei das ökologisch einwandfrei gewesen, erklärt Baumann. Der Spargelproduzent aus Niederbayern betont: Mittlerweile sei es unvorstellbar, mit Hackschnitzeln Spargel zu heizen. Das könne man weder von der Preisgestaltung noch aus ökologischen Gründen vertreten.

Frühspargel: Entscheidung liegt beim Verbraucher

Bleibt die Frage, ob es überhaupt regionalen Spargel sechs Wochen früher geben muss. Karl Baumann hat dazu eine klare Meinung. Die Nachfrage sei einfach da. Zwar eine beschränkte, aber der Handel verlange danach. Wenn keine Produkte aus Deutschland kommen, werden Spargelstangen aus Peru verkauft. Verbraucher, die schon im März Lust auf Spargel haben, können so entscheiden, was sie eher vertreten können: Spargel aus dem Süden, der zum Beispiel mit dem Schiff kommt, oder heimischen Spargel, der in Niederbayern mit Abwärme geheizt wurde.

Regionale Gemüse- und Obstbauern mit Zukunftssorgen

Karl Baumann macht sich Sorgen, dass bald nur noch Gemüse und Obst aus dem Ausland im Regal liegen. Neben Spargel produziert er auch Erdbeeren und Himbeeren - unbeheizt. Seine Himbeeren wurden von einer großen Supermarktkette für die kommende Saison bereits aussortiert. Laut Aussage von Baumann will man dort nur noch günstige Himbeeren unter anderem aus Marokko anbieten.

Der schmale Geldbeutel der Verbraucher lässt laut seinem Geschäftspartner in der aktuellen Lage keine höheren Preise zu. 2,49 Euro für eine 125-Gramm Schale mit bayerischen Himbeeren sei zu viel. Für Karl Baumann eine herbe Enttäuschung. In Südeuropa gelten schließlich andere Lohnkosten und Sozialstandards.

Der Druck für regionale Produzenten steigt: Sie müssen günstig produzieren und gleichzeitig mit gestiegenen Energiekosten klarkommen.