Wie Gemeinden in Bayern versuchen, ihre Kirchen zu erhalten

Der eingerüstete Turm von St. Johannes in Bad Hindelang ist schon von weitem zu sehen. Seit März wird hier renoviert. Nach 150 Jahren müssen im Dach des Turms verfaulte Balken ausgetauscht werden. Und auch im Inneren der Kirche beobachten Pfarrer Martin Finkel und Kirchenpfleger Roman Haug schon länger schadhafte Stellen - mit Sorge. "Sie hat einen nicht ganz stabilen Untergrund – die Vorgängerkirche musste man sogar abbrechen, weil der Turm so schief wurde, dass er umzustürzen drohte. Soweit wollen wir es ja nicht kommen lassen", sagt Roman Haug.

Das Problem: Es fehlt noch an Geld, um alle nötigen Renovierungsarbeiten in der Kirche in Auftrag geben zu können.

Der Spenden-Countdown läuft

Gut die Hälfte des zweiten Bauabschnitts zahlt das Bistum Augsburg. Für den Rest muss die Kirchengemeinde aufkommen, der das Gebäude gehört. Noch fehlen 170.000 Euro – die Gemeinde hofft auf Spenden. Wenn die nicht bis Ende Juli zusammenkommen, genehmigt die Diözese Augsburg das Bauvorhaben nicht. Das wäre fatal, erklärt der Kirchenpfleger Roman Haug: "Das bedeutet zunächst Stillstand und dann in der Folge eine weitere Verschlechterung mit der weiteren Folge, dass der Zustand noch miserabler wird."

Fast wie auf der Wiesn: Fahren mit dem Bauaufzug

Deshalb hat sich die Gemeinde einiges einfallen lassen: Zum Beispiel können Besucher mit dem Bauaufzug abenteuerliche 35 Meter den Kirchturm hochfahren – gegen eine Spende, natürlich. Des weiteren werden für viele restaurierungsbedürftige Kunstwerke in der Kirche, die größtenteils von einheimischen Künstlern gestaltet sind, Patenschaften angeboten. Und die Gemeinde verkauft bunte Nudeln mit Umriss der Kirche, bald gibt es darüber hinaus den Bad Hindelanger Kirchwein. Pfarrer Martin Finkel appelliert an die Großzügigkeit der Besucher: "In 50 Jahren, wenn deine Kinder und Enkel noch hier leben – was sollen die sehen? Die sollen eine wunderbare Kirche sehen. Drum bitte sei nicht knauserig, gib viel!"

Allerdings brauchen viele Kirchen in Bayern Unterstützung für Renovierungen. Allein beim Bistum Augsburg gehen im Jahr 400 Anträge zu Baumaßnahmen an einer der 2.000 Kirchen und Kapellen ein.