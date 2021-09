"Wie gelähmt": 9/11 in New York – ein fränkischer Zeitzeuge

Er sah den Rauch der Twin Towers nach dem Anschlag am 11. September 2001 aus seinem Büro. Der Unglaube über das, was er sah, wich schnell der großen Angst, seiner kleinen Tochter könnte etwas passiert sein. So erlebte Werner Schmidt 9/11.

"Wie gelähmt": So erlebte ein Zeitzeuge aus Franken 9/11 in New York

Werner Schmidt kam 1999 aus Oberfranken nach New York. Am 11. September 2001 war er auf dem Weg ins Büro im deutschen Generalkonsulat in Manhattan, rund sechs Kilometer nördlich des World Trade Centers. Er sah, wie der zweite Flieger in den Turm krachte und war wie gelähmt.

"Da stieg so dieses kalte Gefühl hoch, dass das wohl kein Unfall war, sondern dass das geplant war. Ich hatte mein Büro im 14. Stock. Wenn man aus dem Fenster unserer Teeküche in Richtung Downtown blickte, sah man dann den Rauch." - Werner Schmidt, Koordinationsbeauftragter Vereinte Nationen

Todesangst um die achtjährige Tochter

Der Unglaube über das, was er sah, wich schnell einer Todesangst um seine Tochter. Die Achtjährige war mit dem Schulbus durch Downtown Manhattan nach Brooklyn unterwegs, nahe des World Trade Centers.

Die Minuten der Ungewissheit fühlten sich wie Stunden an bis die erlösende Nachricht kam, dass seine Tochter sicher in der Schule angekommen war. "Es war schlimm, solange ich nicht wusste, wie es ihr geht. Das war sehr sehr schlimm", erinnert sich Werner Schmidt.