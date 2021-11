Wie gehts weiter mit dem Puppentheatermuseum Kaufbeuren?

Puppentheater und - museum waren bislang an zwei Standorten in Kaufbeuren. Doch künftig soll das Puppenmuseum auch unter das Dach des Theaters kommen. Die Exponate der 35 Jahre alten Sammlung, die bislang auf 350 Quadratmetern ausgestellt war, sind aber sehr umfangreich.

Lagerräume und Helfer gesucht

Aus Platzgründen kann deshalb nur ein Teil der Sammlung im Puppentheater gezeigt werden. Der Puppenspielverein Kaufbeuren will daher künftig am neuen Ort wechselnde Ausstellungen zeigen und benötigt nach eigenen Angaben auch weiterhin Hilfe. So brauche der Verein weiterhin ehrenamtliche Mitglieder, die tatkräftig beim Umbau des Theaters helfen. Außerdem ist das Museum dankbar für Hilfe von Kaufbeurer Firmen, die Platz für die Einlagerung der Exponate bieten.

Sorgen um die Zukunft der kostbaren Sammlung

Die Puppensammlung beherbergt Marionetten, Puppen, Masken und Scherenschnitte. Diese hat der Kaufbeurer Puppenbauer und Puppenspieler Alois Raab zu Lebzeiten in aller Welt gesammelt. 1987 – kurz vor seinem Tod - bekam die Sammlung ihr eigenes Museum im Spielberger Hof in Kaufbeuren. Nachrichten über die Schließung des Puppenmuseums haben in der Kaufbeurer Bürgerschaft Sorgen ausgelöst, die Sammlung werde “verhökert”.