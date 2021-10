Wie geht es weiter mit den privaten Teststationen?

In den 96 kommunalen Testzentren in Bayern können sich ab dem 11. Oktober nur noch Ausnahmegruppen testen lassen, diese dafür kostenlos. Dazu gehören beispielsweise Schwangere oder auch Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Auch Studierende werden noch bis zum 30.11. kostenlos getestet, Kinder zwischen 13 und 17 Jahren bis Ende des Jahres.

Betreiber rechnen mit Umsatzeinbußen

Rund 2.900 gibt es derzeit in Bayern, sie bieten ab jetzt PCR- und Schnelltests kostenpflichtig an. Viele Betreiber wollen abwarten, wie das Angebot angenommen wird, um dann zu entscheiden, ob sie weiterhin die Teststationen geöffnet lassen.

So auch Apotheker Hartmut Held. Er betreibt insgesamt sieben kleine Teststationen in Bamberg und im Landkreis. Eine davon liegt mitten in der Fußgängerzone. Wer einkaufen geht, lässt sich hier testen. Die Teststationen von Hartmund Held sind jeweils mit drei Beschäftigten besetzt und teilweise auch am Sonntag geöffnet. "Nicht nur Ungeimpfte kommen hier her", erklärt Held. Oft seien es Familien, die abends mit ihren Kindern einen Restaurantbesuch planen und deshalb einen Nachweis brauchen. Auch viele Geimpfte kämen, um auf Nummer Sicher zu gehen, bevor sie einen Besuch im Altenheim machen. Alle Teststationen sollen deshalb vorerst weiter offenbleiben, so Held. Nach einer Woche will er dann Bilanz ziehen, wie das Angebot der kostenpflichtigen Tests angenommen wird und dann entscheiden, ob eventuell Teststationen geschlossen werden müssen.

Schnelltests sollen zwischen 12 und 35 Euro kosten

Derzeit bieten rund 900 Apotheken in Bayern einen Test auf das Coronavirus an. Wie viele ab dem 11. Oktober diese auch weiterhin durchführen werden, ist laut Bayerischem Apothekenverband unklar. Schon jetzt sei der personelle, technische und bürokratische Aufwand aber sehr hoch gewesen, so der Apothekenverband zu BR24.

Auch Hausärzte haben bisher kostenlos getestet. Die Preise für Schnelltests werden dort in Zukunft laut Angaben des Bayerischen Hausärzteverbandes bei 35 Euro liegen. Private Teststationen kalkulieren zwischen 12 und 35 Euro für den Schnelltest. Der PCR-Test soll zwischen 45 und mehr als 100 Euro kosten.

Kostenlose Tests für Besucher von Heimen

Auch die Besucher von Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung brauchen weiterhin einen Schnelltest. Er soll kostenfrei bleiben. In vielen Fällen bieten die Einrichtungen selbst einen Test an. Wenn dies nicht der Fall ist, muss eine Bescheinigung der Einrichtung ausgestellt werden, mit der sich Besucher dann in kommunalen Testzentren kostenlos testen lassen können. Und die fehlt noch, so Joachim Görtz vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste: "Wichtig ist jetzt, dass entsprechende Vordrucke für die Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden durch den Freistaat, womit dann die Besucher sich in diesen Testzentren auch vorstellen können."

Besucher von Kliniken müssen in Zukunft für den nötigen Corona-Test selbst zahlen, denn in den Krankenhäusern gilt die 3G-Regel: Einlass erhalten nur Genesene, Geimpfte oder Getestete. Kostenfrei bleiben die Tests nur für Beschäftigte und Patienten in Krankenhäusern.

Wirtschaft befürchtet Auswirkungen

Tanja Arnold-Petter ist Obermeisterin und Vorstand der Friseurinnung Bamberg-Coburg-Lichtenfels. Sie befürchtet Auswirkungen gerade wieder für Friseure. 20 bis 25 Prozent ihrer Kunden kommen derzeit mit einem solchen Testnachweis. Vielen könnte ab dem 11. Oktober dann ein Besuch eines Friseursalons zu teuer werden. Sie befürchtet, dass die Schwarzarbeit dadurch neuen Aufschwung bekommen könnte.

Thomas Geppert von der Dehoga Bayern hofft, dass sich aufgrund des kostenpflichtigen Tests jetzt noch mehr impfen lassen und es nicht zu Umsatzeinbußen kommt durch Ungeimpfte, die die Zusatzkosten eines Tests scheuen. "Das könnte auch dazu führen, dass wir einem "Freedom Day" näherkommen", so Geppert zu BR24. Der "Freedom Day" bezeichnet den Tag, an dem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden.

Kostenpflichtige Tests: Für Ungeimpfte wird es immer schwerer

Insgesamt wollen Bund und Länder den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Wer weder geimpft noch kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll zu Krankenhäusern, Pflegeheimen, Veranstaltungen, Gottesdiensten, Fitnessstudios, Hotels sowie zur Innengastronomie und körpernahen Dienstleistungen nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests Zugang bekommen. Ein Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Ob es sinnvoll ist, dass sich auch Geimpfte weiter testen lassen, ist unklar. Die Virologin Sandra Ciesek sagte dazu dem NDR, dass dies nicht wirklich abschließend systematisch untersucht wurde. Bei Geimpften seien die Ausscheidung des Virus und die Viruslast generell jedoch geringer, so Ciesek.

RKI: Ansteckung bei Geimpften minimal

"Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, ist signifikant vermindert. In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden", schreibt das Robert Koch-Institut. Es müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass einige Menschen nach Kontakt mit Sars-Cov-2 trotz Impfung PCR-positiv werden, heißt es beim RKI weiter.

Der Virologe Alexander Kekulé hat sich im MDR deshalb für eine PCR-Testung von Geimpften ausgesprochen, wenn Risikopatienten zum Beispiel im Altenheim besucht werden. Gerade bei der Delta-Variante wirke der Impfstoff nicht so gut. Auch lasse der Impfschutz mit der Zeit nach, dies könne dann zu Impfdurchbrüchen führen.

Herbsturlaub: Test-Regeln im Ausland

In Frankreich ist die Einreise aus Europa mit einem Impfnachweis oder einem negativen PCR- oder Schnelltest möglich, auch für die Rückreise nach Deutschland muss ein Nachweis erbracht werden. Corona-Tests sind für Ausländer in Frankreich nicht mehr gratis. Auch für die Schweiz gilt vielerorts diese Regel. Wer nicht geimpft, genesen oder negativ getestet ist, kommt nicht mehr in Restaurant-Innenräume. Auch in Österreich gibt es diese Vorgabe. Wer ungeimpft nach Österreich reist, muss regelmäßig einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test machen (24 Stunden bzw. 72 Stunden lang gültig). In Großbritannien müssen vollständig Geimpfte aus Deutschland vom 4. Oktober an vor Abflug keinen Antigentest mehr machen. Doch weiterhin ist ein PCR-Test spätestens am zweiten Tag nach Ankunft vorgeschrieben. Die Kosten dafür liegen bei mindestens 50 Pfund (58 Euro) pro Person. Für Einheimische und Gäste ist in Italien der sogenannte "Grüne Pass" entscheidend. Dazu zählt auch das in Deutschland ausgestellte EU-Corona-Impfzertifikat: Bei praktisch allen Aktivitäten im Innenbereich und auch in Zügen wird der Pass verlangt. Für die Einreise sind eine digitale Anmeldung sowie eine Impfung, Genesung oder ein Test nötig.