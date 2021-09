Wie geht es weiter mit dem abgebrannten Bürgerhaus in Augsburg?

Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist das älteste Haus in der Karolinenstraße in Augsburg: Ein Brand hat am Wochenende ein historisches Haus in der Innenstadt zerstört, die oberen Stockwerke sind abgebrannt. Die Überreste des denkmalgeschützten Gebäudes müssen mit Baggern abgetragen werden, um die letzten Glutnester zu erreichen. Die Frage ist, was jetzt mit den Überresten passiert.

Rettungsaktion für Madonnenfigur geglückt

Gerettet werden konnte eine kostbare Madonnenfigur, die im Giebel des Hauses angebracht war. Laut Feuerwehr war es sehr gefährlich, die Figur von der Fassade abzunehmen. Die beiden Nachbarhäuser seien nicht gefährdet, hat eine statische Untersuchung ergeben. Bagger reißen die Fassade jetzt ab, die Teile werden gelagert. Aus dem Schutt lässt sich voraussichtlich nichts mehr retten.

Wird das historische Bürgerhaus wiederaufgebaut?

Ein Wiederaufbau des historischen Bürgerhaues ist theoretisch möglich, sagte Architekturhistoriker Gregor Nagler dem BR: "Nach den Erdbeben in Italien sind historische Gebäude ja auch wiederaufgebaut worden." Offen bleibt, wer für die Kosten aufkommt. Stadt und Denkmalschutzbehörde können zwar Forderungen an den Besitzer stellen, aber ob diese erfüllt werden, ist fraglich. Vorstellbar sei auch eine Spendenaktion von Bürgerinnen und Bürgern, die einen historischen Wiederaufbau wollen, so Nagler.

Polizei ermittelt zur Brandursache - mit Drohne, Fotos und Befragungen

Zur Brandursache wird derzeit noch ermittelt, allerdings gestaltet sich das schwierig: Sicher ist, dass das Feuer im obersten Stock ausgebrochen ist. Doch von der Wohnung dort ist jetzt nichts mehr übrig. Die Polizei spricht derzeit mit den betroffenen Bewohnern, Hinweise auf einen überhitzten Akku und verschiedene Fotos würden derzeit ausgewertet. Außerdem liefert eine Drohne der Feuerwehr wichtige Erkenntnisse, mit der beispielsweise anhand der Farbe des Rauchs weitere Spuren entstehen.