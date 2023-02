Ringen um Münchens Grünflächen - Wie geht es jetzt weiter?

München steckt in einem Dilemma: Einerseits werden Grundstücke für neue Wohnungen und Gewerbeflächen dringend gesucht. Andererseits wünschen sich die Menschen in der Stadt eine lebenswerte Umgebung mit vielen Grünflächen. Aber die werden immer weniger.

Grünfläche in München-Ramersdorf wird zu Gewerbefläche

Ein Beispiel: Mitten in München-Ramersdorf liegt eine große grüne Wiese. Ein öffentlicher Bolzplatz, 4.000 Quadratmeter groß. Eingerahmt von Bäumen und Sträuchern. Eine kleine Oase zwischen Wohnhäusern, einer Hauptstraße und einem Gewerbebetrieb. Diese Grünfläche wird es aber nicht mehr lange geben. Denn der Betrieb nebenan, ein Gartencenter, hat hier eine Baugenehmigung erhalten, will sich vergrößern, plant Neubauten da, wo jetzt noch Wiese ist.

Ein typisches Beispiel für die zunehmende Versiegelung der Grünflächen in München, sagt Stefan Hofmeir, einer der Initiatoren der Bürgerinitiative "Grünflächen erhalten". Bisher sei das ein reines Wohngebiet. Künftig aber werde es ein Gewerbegebiet, mit Anlieferungsverkehr, einem Café, Verkaufsfläche. Außerdem soll das Parkhaus erweitert werden. "Dafür eine Grünfläche ohne Not zu opfern, ist sehr schade", sagt Hofmeir.

Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung in München

Stefan Hofmeir kennt viele solcher Beispiele in München. Hofmeir, selbst auch Bezirksausschuss-Vorsitzender der ÖDP im Stadtteil Berg am Laim, hat bereits vor sechs Jahren die Bürgerinitiative "Grünflächen erhalten" mitgegründet. Auslöser war die sogenannte "Unnützwiese" in Trudering. Ein kleiner Naherholungspark mitten im Wohngebiet. Die Stadt plante auf der Fläche Wohnhäuser zu bauen.

Doch die Nachbarn, zu denen auch Stefan Hofmeir zählt, wollten ihre Naherholungsfläche nicht aufgeben. Mütter seien da jeden Tag mit ihren Kinderwägen, Kleinkinder spielten auf dem Spielplatz, erzählt Stefan Hofmeir. "Auf den Fußballfeldern haben schon ganze Generationen Fußballspielen gelernt." Der kleine Park sei für viele Menschen fußläufig erreichbar und das sei das Wichtige.

Münchner Stadtrat übernimmt Bürgerbegehren

Die Nachbarn konnten damals die Baupläne verhindern, gründeten eine Bürgerinitiative und starteten ein Bürgerbegehren. Vor einigen Wochen hatten sie 60.000 Unterschriften zusammen. Der Weg zum Bürgerentscheid war frei.

Aber zur Überraschung vieler hat der Münchner Stadtrat die Forderungen des Bürgerbegehrens vor zwei Wochen übernommen und damit zugestimmt, die rund 1.200 noch vorhandenen Grünflächen in München nicht weiter zu versiegeln. Besser hätte es nicht laufen können, sagen Mitglieder der Initiative. Sie seien natürlich sehr erfreut, dass das jetzt doch eine Mehrheit im Stadtrat gefunden hat. "Aber man muss jetzt auch aufpassen, dass es nicht in der Schublade verschwindet, sondern auch gelebt wird im Rathaus", meint Stefan Hofmeir.

Grünflächen sind Frischluftschneisen

Welche Bedeutung Grünflächen für eine Stadt haben, zeigt sich an der Klimakarte der Stadt München. Schon jetzt gibt es im Zentrum Wohnviertel, die sich an heißen Sommertage extrem aufheizen. Auch weil sie selbst kaum noch Grünflächen in der Umgebung haben. Die Temperaturprognose für die nächsten 50 Jahre: weiter steigend.

München hat schon heute rund 47 Prozent der Fläche versiegelt und erreicht damit den höchsten Wert aller deutschen Großstädte. Frischluftzufuhr sei extrem wichtig, von kleinen Grünflächen und besonders von großen, sagen auch Naturschützer. Martin Hänsel vom Bund Naturschutz in München erklärt, dass Grünflächen sich gar nicht so aufheizen können wie Teerflächen oder Häuserfronten. "Die Vegetation sorgt zusätzlich noch für eine Verdunstung von Feuchtigkeit. Dabei entsteht Verdunstungskälte und die senkt die Temperaturen in der Umgebung ab."

Muss die Stadt jetzt Pläne begraben?

Und wie geht es jetzt weiter mit Münchens Grünflächen? Schon in einer seiner nächsten Sitzungen hat der Münchner Stadtrat ein weiteres Streitobjekt auf der Tagesordnung. Die sogenannte Erdbeerwiese im Münchner Westen will die Stadt schon länger erschließen. Geplant ist, dass der benachbarte Sportverein mit seinen Sport- und Trainingsplätzen auf die Wiese umzieht. Auf dem frei werdenden Sportgelände überlegt die Stadt den Bau eines Schulkomplexes und einer Feuerwache. Netto also wieder ein Verlust von Grün.

Nachdem der Stadtrat die Forderungen des Bürgerbegehrens übernommen hat, muss die Stadt diese Pläne erst einmal neu prüfen, sagt Tobias Ruff, der für die ÖDP im Stadtrat sitzt. Und das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" mit angestoßen hat. "Ich bin zuversichtlich, dass man da neu planen, dass man sich da andere Flächen suchen muss", sagt er. Bei den geplanten Schulbauten sei es auch tatsächlich so, dass eine Bürgerinitiative schon Ersatzflächen vorgeschlagen habe. Insofern gehe Ruff davon aus, dass diese Fläche hier erstmal gerettet ist. Dennoch sei es wichtig, dass das Thema auch in Zukunft präsent bleibe, die Bürger sich hier stark machten, dann könne man die Grünfläche wahrscheinlich auch langfristig sichern.

Formfehler bei der Abstimmung?

Inzwischen kommt die Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, dass die Übernahme des Bürgerbegehrens durch den Stadtrat nicht rechtmäßig vollzogen worden ist. CSU und Bündnis 90/Grüne hatten das Bürgerbegehren mit ihrer Mehrheit im Stadtrat übernommen. Allerdings haben sie in einem Änderungsantrag sinngemäß ergänzt, dass bereits begonnene Bauleitplanverfahren von den Forderungen des Bürgerbegehrens ausgenommen werden sollen. Dieser nachträglich ergänzte Passus, stellt eventuell die gesamte Übernahme des Bürgerbegehrens in Frage. Es könnte sein, dass der Stadtrat über das Bürgerbegehren in einer seiner nächsten Sitzungen erneut abstimmen muss.

Für die Initiatoren bleibt die Übernahme des Bürgerbegehrens erstmal ein Etappensieg. Trotzdem dürfte es auch in Zukunft um Grünflächen in München ein hartes Ringen geben. Denn der Bedarf an neuen Wohnungen und neuen Schulen bleibt groß.