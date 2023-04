Wie gefährlich sind Bären in den Alpen?

Diese Begegnung endete für einen 26-jährigen Mann in Norditalien tödlich: Der Jogger war nach einem Trainingslauf im Val die Sole nicht mehr zurückgekehrt. Nach einer stundenlangen Suche wurde sein Leichnam geborgen – eine Autopsie ergab, dass der Mann von einem Bären getötet worden war.

Es sei der erste tödliche Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte Italiens, teilten die Behörden mit. Der Bär soll nun mit Hilfe seiner DNA-Spuren identifiziert und dann abgeschossen werden, so der Trentiner Landeshauptmann, Maurizio Fugatti.

Vereinzelt Bären in Bayern

Im Alpenraum leben Bären hauptsächlich in Slowenien und in der italienischen Provinz Trentino. In Slowenien gibt es inzwischen wieder an die 900 Bären, im Trentino sind es um die 100. In Bayern und Österreich gibt es keine offiziellen Bärenpopulationen. Aber im vergangenen Jahr wurden auf Wildtierkameras auch in Bayern und Tirol vereinzelt Bären gesichtet.

"Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen legen auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken zurück. So wandern aus dem Kerngebiet nördlich des Gardasees immer wieder einzelne Tiere in den nördlichen Alpenraum", schreibt das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Finden die Männchen keine Partnerin, kehren sie in ihre Heimat zurück. Es sei daher nicht zu erwarten, dass sich in Bayern dauerhaft Bären ansiedelten, so das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Bären sind scheue Tiere

Die Wahrscheinlichkeit einem Bären in Bayern zu begegnen ist also gering. Bären sind scheue Tiere, die in der Regel flüchten, wenn sie Menschen hören oder riechen. Aber Bären können auch sehr gefährlich werden, sagt der Wildbiologe und stellvertretender Leiter des Amtes für Jagd und Fischerei Graubünden, Hannes Jenny: "Es zeigt sich aber auch, dass wir in den 25 Jahren, wo Bären wieder häufiger vorkommen, vielleicht zwei Handvoll Fälle gehabt haben bisher, die Anlass zur Sorge oder zu Trauer gegeben haben."

"Problembären" sind neugieriger als ihre Artgenossen

Bären, die vom normalerweise scheuen Verhalten ihrer Artgenossen abweichen, werden als sogenannte "Problembären" bezeichnet. Sie verursachen, wie der Name vermuten lässt, Probleme und führen zu Zwischenfällen mit Nutztieren in der Landwirtschaft – oder Menschen.

Die Gründe dafür sind von Fall zu Fall individuell. Es kann vorkommen, dass die Bären einfach nur neugierig sind – vor allem dann, wenn die Allesfresser in der Nähe der Menschen leicht erreichbares Futter vermuten. "Bären können zum Problem werden, wenn sie überrascht werden in einer speziellen Situation. Zum Beispiel, wenn ein Tier sehr hungrig ist oder wenn ein Muttertier mit Jungen unterwegs ist. Dann ist es bekannt, dass Bären sehr gefährlich sein können", so der Wildbiologe Hannes Jenny.

Der Bär, der mutmaßlich für den Tod des Joggers im Trentino verantwortlich ist, war wohl als Problembär bekannt. Erst vor wenigen Wochen soll er einen Menschen angegriffen haben. Warum der Bär daraufhin nicht geschossen wurde ist noch unklar. Naturschutzorganisationen werden beschuldigt, dass ihr Widerstand einen rechtzeitigen Abschuss verhindert hätte. "Das sind sicher unglückliche Situation, die das Problem noch verschärfen, weil sie das Wildtiermanagement in seiner vollen Konsequenz nicht zulassen", so Hannes Jenny.