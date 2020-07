Münchner Runde live: Wie gefährlich wird der Klimawandel?

Noch nie war es in den letzten hundert Jahren in Europa so heiß, wie im ersten Quartal 2020. Auch Bayern drohen Extreme: Dürren im Norden, Bergrutsche im Süden. Was also tun gegen den Klimawandel? Darüber diskutieren heute in der Münchner Runde: Thomas Kreuzer (CSU), Katharina Schulze (Die Grünen), Clemens Fuest (Ifo-Präsident), Annemarie Botzki (Extinction Rebellion) und Prof. Dr. Harald Kunstmann (Klimaforscher).