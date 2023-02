Jetzt live - Münchner Runde: Wie essen wir in Zukunft?

Gesundheit, Tierwohl und Klimawandel: Vor allem jüngere Menschen verzichten zunehmend auf Fleisch und ernähren sich vegetarisch oder vegan. Während der Fleischkonsum im vergangenen Jahrzehnt rückläufig war, haben Fleischersatzprodukte einen Boom erlebt. Und seit der Zulassung durch die EU-Behörden ist eine emotionale Debatte über die Nutzung von Insekten als Lebensmittel entbrannt.

Doch nicht jeder kann oder will seine Ernährung umstellen. Braucht es schärfere Regeln von Seiten der Politik oder sollten die Menschen wie bisher weitgehend eigenverantwortlich entscheiden? Müssen wir wegen des Klimawandels hinsichtlich unserer Ernährung umdenken? Was kommt in 50 Jahren auf unsere Teller?

Darüber diskutiert die Münchner Runde am heutigen Mittwochabend. Gäste sind diesmal: Michaela Kaniber - Landwirtschaftsministerin in Bayern (CSU), Hannes Jaenicke - Schauspieler und Umweltaktivist, Ludwig "Lucki" Maurer - "Fleischpapst" aus dem Bayerischen Wald, Prof. Kai Purnhagen, Lehrstuhl für Lebensmittelrecht, Uni Bayreuth, Moderation: Achim Wendler

Die Münchner Runde live, um 20:15 Uhr, im BR Fernsehen und im Stream auf BR24. "Wie essen wir in Zukunft?"