Wie es zu Bränden in Recyclinganlagen kommen kann

Heute Morgen hat es in einem Recyclinghof im Münchner Stadtteil Aubing gebrannt. Es ist nicht das erste Feuer dieser Art in diesem Jahr. Vergangenen Monat hatte es bereits in zwei anderen Anlagen in Bayern gebrannt.