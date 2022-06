Wie es mit dem Tourismus im Fränkischen Seenland weitergeht

Am nördlichen Rand von Pleinfeld ist in den vergangenen Monaten viel passiert. Wo vorher eine Brachfläche war, stehen nun elf identische Ferienhäuser in Reih und Glied. Das Ferienresort "Brombachseezeit" gilt als eines der größeren Touristik-Projekte in der Region. Kostenpunkt: etwa zehn Millionen Euro. Der Andrang sei groß, so Resortleiter Mike Hoffmann. "Wir haben viel, viel mehr Buchungen als wir bisher erwartet haben", sagt er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Bettenrückgang in den vergangenen Jahren

Auch der Tourismusverband Fränkisches Seenland freut sich über die neuen Kapazitäten. Das Ferienresort verfügt über 176 Betten. Damit kann zumindest ein Teil des Bettenrückgangs der letzten Jahre kompensiert werden. Seit 2019 ist die Zahl der Betten in der Region um fast 500 geschrumpft. Investoren, die Zeit und Geld in solche Projekte stecken, brauche das Seenland, sagt Verbandschef Hans-Dieter Niederprüm.

Viel Aufwand für private Vermieter

Natürlich hängt der Bettenrückgang auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Doch auch die privaten Vermieter, die ein paar wenige Gästebetten quasi im Nebenerwerb anbieten, seien zurückgegangen, berichtet Niederprüm. Ein Grund dafür sei, dass es sich für viele gar nicht mehr lohne. "Man bindet sich die ganze Sommersaison und muss immer schauen, ist alles da in Ordnung", sagt Resortleiter Hoffmann.

Fokus auf das Land

Um den Tourismus im Seenland voranzubringen, hat der Verband nun sein Leitbild überarbeitet. Weiterhin Investoren anzulocken, ist aber nur eines der Ziele. In Zukunft will sich der Verband auch auf das “Land” im Seenland konzentrieren. "Die Leute kommen wegen der Seen ins Fränkische Seenland, aber sie lieben es, auch die Umgebung zu erkunden. Da haben wir viele kleine fränkische Altorte – wenn ich da den Kreisbaumeister vom Landkreis Roth zitieren darf – der gesagt hat: "Diese Altorte machen das Seenland aus", so Niederprüm. So sollen zum Beispiel die fränkische Architektur, die historischen Ortskerne oder auch die typisch fränkische Küche weiter in den Fokus rücken. Konkrete Projekte dazu sind allerdings noch in der Vorbereitung.

Mehr Kommunikation mit den Einwohnern

Generell enthält das Leitbild des Tourismusverbands Fränkisches Seenland zahlreiche Thesen, mit denen der Verband in die Zukunft geht. Ein wichtiger Fokus liegt bei der Aktualisierung auf der Bürgerbeteiligung – dafür dürfte nicht zuletzt das Aus für das Center Parc-Projekt gesorgt haben. "Der Tourismusverband Fränkisches Seenland hat gelernt, dass es nicht ohne die Einheimischen geht, dass man mehr auf die Bewohner auch vor Ort hören muss, das haben wir gelernt, das ist ein wichtiger Punkt", so Niederprüm.

Der Verband möchte mehr mit den Bürgern sprechen. Zum einen, um Stimmungen und Meinungen früher und direkter aufzunehmen. Aber auch, um mit den Einwohnern des Seenlands darüber zu sprechen, was der Tourismus der Region wirtschaftlich gesehen bringt. Denn die leben schließlich dort, wo andere gerne Urlaub machen würden.