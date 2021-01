Wie entsorge ich meinen Christbaum?

In den nächsten Tagen werden die Christbaumkugeln wieder vorsichtig verpackt, das Lametta vom Baum genommen und der Christbaumständer wieder im Keller verstaut. Doch wohin mit dem Baum?

Viele Gemeinden und Städte in der Oberpfalz organisieren Christbaumsammel-Aktionen. Wo sich die Sammelstellen befinden, erfahren Sie auf der Website Ihrer Gemeinde.

Regensburg: Sammelstelle am Haidplatz

Die Stadt Regensburg richtet von Freitag, 8. Januar, bis einschließlich Mittwoch, 13. Januar, auf dem Haidplatz in der Innenstadt eine vorübergehende Christbaum-Sammelstelle ein. Hier können die Christbäume an einem eingezäunten Platz abgelegt werden.

Dieser Service richtet sich vor allem an die Innenstadt-Bewohner. Wer im übrigen Stadtgebiet wohnt, kann seinen abgeschmückten Christbaum einer von 42 der üblichen Grünabfallsammelstellen bringen.

Amberg: Christbaum-Abgabestelle am Dultplatz

Auch in Amberg wird extra eine Christbaum-Abgabestelle eingerichtet. Von Donnerstag, 7. Januar, bis Freitag, 15. Januar 2021, werden Sammelcontainer auf dem Dultplatz/Messegelände in der Bruno-Hofer-Straße bereitgestellt. Auch auf den beiden Wertstoffhöfen im Frauental 7 und in der Max-Planck-Straße 25 können Christbäume kostenlos abgegeben werden können.

Christbaumsammlung der Pfadfinder in Neumarkt fällt heuer aus

In Neumarkt sammeln eigentlich schon seit vielen Jahren die Pfadfinder die Bäume gegen eine kleine Spende ein. Wegen der Corona-Pandemie musste diese jährliche Christbaumsammelaktion abgesagt werden. Stattdessen können die abgeschmückten Bäume auf den Wertstoffhöfen im Landkreis kostenlos zu den Gartenabfällen gegeben werden.

Nutzen statt Entsorgen

Doch wer einen Garten hat kann die Christbäume noch Nutzen. Einzelne Zweige des Baums eignen sich sehr gut als Beetabdeckung im Winter. Oder man schichtet sie übereinander. So bieten sie Tieren einen Unterschlupf.

Wer einen Kamin hat kann den Baum auch verbrennen – allerdings ist dabei Vorsicht geboten. Die Nadeln sollten nicht im Kamin verfeuert werden, sie können explosionsartig verbrennen.

Trocknen vor dem Verbrennen

Der Stamm ist erst nach etwa einem Jahr richtig trocken und sollte deshalb - nachdem er von den Ästen befreit wurde - erst einmal gelagert werden. Ist das ohnehin stark harzende Nadelholz zu feucht, kann es neben einer starken Rauchentwicklung sogar zu Schäden am Schornstein kommen. Die beste Lösung für die Umwelt ist das Kompostieren des Weihnachtsbaums - wenn der Baum unbehandelt ist.

Einen kleinen Christbaum können Sie - natürlich zerteilt - auch in die Biotonne geben.