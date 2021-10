Wie eine tschechische Familie den Eisernen Vorhang überwand

Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen strömten am 3. Februar 1990 herbei und bildeten ein drei Kilometer langes Band zwischen den Kirchen im bayerischen Eisenstein und im tschechischen Železná Ruda. Viel mehr als die Kalinas und ihre Mitstreiter sich in ihren kühnsten Träumen erhofft hatten.

Aufstieg zum Kanzler-Dolmetscher

Im Juni 1991 besuchte Bundeskanzler Helmut Kohl Eisenstein. Der dortige Bahnhof, jahrelang ein Symbol des Eisernen Vorhangs. Denn die Landesgrenze verlief mitten durch das Gebäude. Künftig aber sollten wieder Züge verkehren zwischen Bayern und Böhmen, wie Kanzler Kohl unter dem Jubel von Tausenden verkündete. Ein unvergesslicher Tag auch für Andreas Kalina. Der damals Elfjährige, der neben seiner Muttersprache Tschechisch auch Deutsch kann, stieg zum Kanzler-Dolmetscher auf, wortwörtlich.

Das Pult, an dem der groß gewachsene Helmut Kohl seine Rede hielt, sei in der Höhe nicht verstellbar gewesen, erinnert sich Andreas Kalina: "Kohl aber löste das Problem spontan, indem er mich einfach hoch hob zum Mikrophon, so dass ich meine Übersetzung sagen konnte; danach hat er mich wieder abgestellt." Das werde er zeitlebens nicht vergessen!

Der Grenzverkehr der Kleinen

Mit einem Brief bedankte sich Helmut Kohl bei seinem kleinen Dolmetscher. Die Zweisprachigkeit von Andreas Kalina resultierte daher, dass er ab 1990 als Zehnjähriger mit seinem kleinen Bruder eine Schule in Bayern besuchte. Mehrmals täglich überquerten die Kinder die Grenze mit Pass und Visum in der Schultasche: Der Grenzverkehr der Kleinen zwecks Schulbesuch war damals eine absolute Ausnahme, ermöglicht durch den direkten Draht zwischen den beiden Außenministern Hans-Dietrich Genscher und Jiri Dienstbier.

"Die Idee haben meine Eltern spontan in der Prager Botschaft bei einer Begegnung mit dem Außenminister Dienstbier und Minister Genscher besprochen", erzählt Andreas Kalina. Das sei bei einem Umtrunk gewesen. "Dann wurde der bayerische Kultusminister miteinbezogen. Der hat in Bayerisch Eisenstein und in Zwiesel angerufen und gemeint: Also da sind zwei Kinder aus Tschechien und die wollen die Schule in Bayern besuchen! Und genau das wurde dann ermöglicht."

Doktor in Bayern, Analphabet in Tschechien

Nach dem Abitur studierte Andreas Kalina auch in Bayern und promovierte in Politikwissenschaft. Doch in Tschechien galt er noch als Analphabet, weil er dort nach der 3. Klasse die Schule verlassen hatte.

Als Grenzgänger im wortwörtlichen und im übertragenen Sinn weiß Andreas Kalina um die Vielschichtigkeit von Freiheit, auch, dass diese nie grenzenlos sein kann, sondern mit anderen Grundwerten zusammenhängt und ausbalanciert werden muss. "Es gibt im Leben Situationen, wo Freiheiten vielleicht etwas zurückgeschraubt werden – wie in der Corona-Pandemie", sagt Kalina. Damit solle man sich als Mensch und als Bürger auseinandersetzen." Aber man sollte nicht gleich die Alarmglocken schrillen lassen und fürchten, dass jetzt damit die Diktatur ausbricht."

Die Ernüchterung in der real existierenden Demokratie

Die kommunistische Diktatur hatten seine Eltern Ivan und Zuzana Kalina und die Bürgerrechtler um Vaclav Havel mit der Samtenen Revolution besiegt. Doch der Euphorie folgte die Ernüchterung in der real existierenden Demokratie. "Ich hatte gehofft, alle werden vernünftig nach vorne schauen, alles andere auf die Seite schieben und sich zielstrebig immer weiterentwickeln", so Kalina. Doch leider seien schon kurz nach der Wende wieder die Emotionen, die Animositäten und die persönliche Bereicherung vorherrschend gewesen und die positive Entwicklung sei gebremst worden.

Enttäuschte Hoffnungen auf die Europäische Union

Auf seine Euphorie von damals blickt Ivan Kalina heute mit Ernüchterung. Auch seine Hoffnungen auf die Europäische Union wurden enttäuscht. "Seit der Wende vermisse ich einen stärkeren Einfluss der Europäischen Union", sagt der ehemalige Bürgerrechtler. "Man sieht es am Beispiel unseres Ministerpräsidenten, der sich immer noch benimmt wie einst zu kommunistischer Zeit."

Andrej Babiš, skandalbehafteter Ministerpräsident Tschechiens, ist kurz vor der Parlamentswahl in Tschechien durch die Veröffentlichung der Pandora Papers unter erheblichen Druck geraten. Er soll ein Schloss in Frankreich besitzen, erworben mittels Geldwäsche, so zumindest der Verdacht, enthüllt in den Pandora Papers.

Sorge um die Entwicklung in Tschechien

Und daher blicken Ivan Kalina und sein Sohn Andreas mit Sorge auf die Entwicklung in Tschechien, fürchten populistischen Nationalismus, Aushöhlung des Rechtsstaates, wie in Ungarn und Polen. "Diese Basis, die Freiheit eigentlich erst mit Leben füllen kann, bricht immer stärker weg, so dass diese Staaten heute nicht mehr der EU beitreten könnten, weil sie die rechtsstaatlichen Kriterien heute nicht mehr erfüllen", sagt Andreas Kalina. Da sei die EU gefordert, weil sie die Instrumente habe, um Druck auszuüben - nicht nur im Rahmen von Gerichtsprozessen, sondern auch monetär. Genau davor aber, vor Sanktionen, schrecken die Verantwortlichen in Brüssel wie auch in den EU-Mitgliedsländern bisher zurück.

Václav Havel: "Die Freiheit ist wie das Meer“

"Die Freiheit ist wie das Meer: Die einzelnen Wogen vermögen nicht viel, aber die Kraft der Brandung ist unwiderstehlich", schrieb einst Václav Havel, der Dichter-Präsident. Für den Politologen Andreas Kalina eine sehr typische Aussage von Havel, "der nicht nur das Individuum im Blick hat, sondern insgesamt die Gesellschaft, die eine demokratische Gesellschaft sein soll." Und da reiche es nicht, wenn einzelne die freiheitlichen Ideale hochhalten, sondern jeder einzelne Bürger solle die Freiheit im Blick haben. Und für den Fall, dass man bei der aktuellen Situation merke, dass es um diese Freiheiten nicht ganz so gut besorgt sei, interpretiert er Havel weiter, müsse man auch lautstark dafür kämpfen, diese Freiheiten einfordern, so dass eine Brandung entstehe.

Und auf eine solche Brandung hoffen einige, auch und gerade jetzt bei der Parlamentswahl in Tschechien.