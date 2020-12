Wie eine Kinderärztin die Corona-Krise erlebt

Die Corona-Krise trifft alle Kinder, egal ob arm oder reich. Viele haben Angst vor Corona-Tests - wegen dem schmerzhaften Abstrich und der möglichen Erkrankung. Das beobachtet Kinderärztin Simone Heier jeden Tag in ihrer Praxis im Augsburger Westen.

Angst vor Corona- Abstrich

"Manchmal fangen die Kinder schon das Weinen an, wenn ich nur sage: Wir machen jetzt einen Corona-Test", so Heier. In der Sprechstunde muss sie jetzt immer einen weißen Schutzanzug, Maske und Brille tragen - das schreckt ab. Auch in Kindergarten und Schule würden die Kinder mit ihren Freunden über die Pandemie reden. Natürlich haben die Kinder auch Angst, selbst an Corona zu erkranken, beobachtet Simone Heier. Um den Kindern die Angst vor dem Testen zu nehmen, erklärt die Augsburger Kinderärztin den Kindern vorab ihre Vorgehensweise: Einmal "Kitzeln im Hals", also ein Abstrich im Hals. Dann beruhigt sie die kleinen Patienten auch immer: "Ihr habt Glück, dass ihr Kinder seid, dass ihr, auch wenn ihr es habt, nicht richtig schlimm krank werdet deswegen." Insgesamt werden in der Kinderarzt-Praxis am westlichen Stadtrand von Augsburg pro Woche etwa 60 Test-Abstriche genommen, im Schnitt sind etwa zwei Prozent davon Corona-positiv.

Zweijähriger positiv, Eltern und Bruder negativ

Auch Franziska F. und ihre Familie haben bereits einen Corona-Test samt 14 Tage Quarantäne hinter sich: Der zweijährige Jannis wurde im April positiv getestet, eine aufmerksame Kita-Erzieherin stellte erhöhte Temperatur nach dem Mittagsschlaf fest und schaltete sofort das Gesundheitsamt ein. Für Jannis und seinen vierjährigen Bruder Julian war der Test im Krankenwagen vor der Tür erstmal ein Schock. Aber mittlerweile weiß die Familie: Auch innerhalb einer Familie besteht nicht zwingend die Gefahr einer Ansteckung. "Wir waren mit der gesamten Familie zwei Wochen in Quarantäne. Wir haben das gut überstanden." Der zweijährige Jannis hatte einen milden Krankheitsverlauf, Gott sei Dank, und weder Eltern noch Bruder haben sich angesteckt. Trotzdem achtet die Familie sehr auf die Hygiene-Regeln- wie Julian erklärt: "Ich tue Abstand halten und gut Hände waschen."

Bewegung, Gelassenheit und Kreativität

Was Simone Heyer besonders beunruhigt: Dass sich Kinder und Jugendliche im Allgemeinen viel zu wenig bewegen, durch den Wegfall von Schulsport und Vereinssport. Vor allem Kinder, die schon vor der Pandemie mit Adipositas, also Fettleibigkeit zu kämpfen hätten, hätten in den letzten Wochen extrem zugenommen.

Jetzt seien die Eltern besonders gefragt, denn die Kinder spiegeln das Verhalten der Eltern wider. "Ich würde mir von den Eltern Gelassenheit wünschen, dass sie ihre Kinder, so gut wie sie können, unterstützen mit kreativen Ideen." Also: Gemeinsam viel rausgehen auch jetzt im Winter, zum Beispiel könnte die ganze Familie Geocaching machen. Ein schönes Abenteuer könne auch sein, draußen im Garten Feuer zu machen, Würstchen drüber grillen, Weihnachtsmarkt zu spielen. "Letztlich ist es egal, was man macht, wir Eltern müssen nur Ideen entwickeln."

Neue, pragmatische Ideen mit einheitlicher Umsetzung, etwa bei der Attest-Regel, wünscht sich die Kinderärztin auch von Politikern und Lehrern - dann wäre ihrer Meinung nach das Leben vieler Familien in der Pandemie einfacher.

Corona trifft vor allem sozial benachteiligte Familien

Kindergarten-Kindern geht es im Allgemeinen relativ gut, trotz Corona, beobachtet Simone Heier in ihrer Praxis. Vorausgesetzt , die Erzieherinnen und Erzieher seien entspannt. Etwas schwieriger hätten es Schulkinder, weil sie in der Auswahl ihrer Freunde beschränkt sein, durch die Kontaktbeschränkungen. Am schwierigsten hätten es die Jugendlichen, denen die Freiheit des Erlebens und Ausprobierens genommen werde.

Jetzt, im Lockdown, leiden auch die Familien besonders, die weniger Geld haben, mit sprachlichen Barrieren kämpfen und beengt wohnen, sagt Simone Heyer. Diese Beobachtung bestätigt auch die aktuelle, repräsentative Studie "Kind sein in den Zeiten von Corona" vom Deutschen Jugendinstitut in München. Nach der Studie spielt der Wohnraum eine große Rolle für das Wohlbefinden der Kinder: Rückzugsmöglichkeiten und ein eigenes Kinderzimmer sind in diesen Zeiten besonders wichtig.

Und Probleme, die vorher schon da waren, würden sich durch Corona in den Familien verstärken, also auffälliges Verhalten wie Hyperaktivität, Übergewicht und Konzentrationsschwächen.