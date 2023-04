Wie eine Initiative aus Sulzberg gegen Einsamkeit im Alter hilft

Es ist kurz vor 12 Uhr mittags und "Kümmerin" Veronika Widmann steht bei Johanna Schäffler vor der Tür. Sie bringt das Mittagessen, bleibt ein bisschen zu Besuch – und wird wie immer schon sehnsüchtig erwartet.

Die 82-jährige Seniorin lebt allein, ihre Kinder sind weit weg, führen mittlerweile ihr eigenes Leben. Seit die Rentnerin nicht mehr Auto fahren kann, kommt sie kaum noch unter Leute. "Sonst bin ich allein, lieg nur noch auf der Couch und schlafe", schildert die Seniorin: "Ich bin dankbar, wenn jemand kommt und sich Zeit für mich nimmt. Sich mit mir mal unterhält, mit mir einfach mal ein paar Schritte läuft."

Das Risiko für Einsamkeit auf dem Land

Der Weiler, in dem Johanna Schäffler lebt, gehört zu Sulzberg im Oberallgäu. Mehr als 1.500 Menschen älter als 60 Jahre leben hier, verteilt auf knapp 80 Ortsteile, die oft nur aus einer Handvoll Häuser bestehen. Für viele ältere Menschen ohne Auto oder Führerschein ist der Radius sehr eingeschränkt.

Deshalb hat Sulzbergs Seniorenbeauftragter Manfred Herb die "Kümmerei" ins Leben gerufen. Seit einem knappen halben Jahr engagieren sich nun 20 Menschen für ihre älteren Mitmenschen im Dorf. Ging es anfangs vor allem darum, den Menschen Essen nach Hause zu liefern und sie im Alltag, bei Fahrten zum Arzt oder kleineren Reparaturen zu unterstützen, kam im Kontakt mit den Senioren immer wieder ein Thema zur Sprache: Das Gefühl des Alleine-Seins.

Einsamkeit bleibt ein Tabu-Thema

"Es geht manchmal einfach darum, dass sie alleine sind, dass sie einsam sind", erklärt der Seniorenbeauftragte, "und ich glaube, da gibt es noch eine extreme Dunkelziffer an Menschen, die sich noch nicht trauen, das zu sagen." Herb hofft, über die neugeschaffene "Kümmerei" Vertrauen zu schaffen und noch mehr Menschen dazu zu bewegen, aktiv nach Hilfe und Besuchen zu fragen.

Koordinatorin Daniela Stumpf-Langstein ergänzt: "Dieses Gefühl, da ist jemand für mich da, ich werde ernst genommen, da kümmert sich jemand um mich, das ist für viele Menschen so viel wert."

Alter bedeutet nicht zwingend Einsamkeit

Aktuellen Studien zufolge fühlen sich gut 10 Prozent der über 80-Jährigen einsam. Dabei ist "Einsamkeit" ein subjektives Gefühl. Das Deutsche Zentrum für Altersforschung spricht beispielsweise dann von Einsamkeit, "wenn das soziale Netzwerk in Größe und Qualität von den eigenen Wünschen und Ansprüchen abweicht". Sprich: Nicht jeder, der alleine lebt, ist einsam – und umgekehrt nicht jeder mit einer Großfamilie davor geschützt.

Auch Professorin Petra Benzinger von der Hochschule Kempten warnt davor, ältere Menschen zu stigmatisieren: Alter führe nicht zwangsläufig zu Einsamkeit. Benzinger: "Auch wenn soziale Netzwerke im Alter kleiner werden und mehr ältere Personen alleine leben, gibt nur rund jede zehnte ältere Person an, sich auch einsam zu fühlen."

Was zu Einsamkeit im Alter führen kann

Die Wissenschaft hat mittlerweile Risikofaktoren identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit, in die Einsamkeit zu rutschen, erhöhen. So beeinflusst beispielsweise das vorhandene soziale Netzwerk aus Lebenspartner und Kindern maßgeblich das Gefühl von Einsamkeit. Stirbt der Partner, erlebt der Zurückgebliebene häufig ein Gefühl von Einsamkeit. Auch ein schlechter Gesundheitszustand, der sich negativ auf die Mobilität auswirkt, gilt als Einsamkeits-Risiko: Wer nicht in der Lage sei, soziale Beziehungen durch Besuche oder Unternehmungen zu pflegen, der sei häufiger einsam, so Benzinger. Zudem fühlten sich Personen, die über wenig Einkommen verfügen, laut Studien häufiger einsam.

Wenn Einsamkeit über eine längere Zeit besteht, kann sie auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Einsamkeit das Risiko für Schlafstörungen und Depressionen erhöht, auch die Wahrscheinlichkeit für eine Herz-Kreislauferkrankung nehmen zu. Die "Stiftung Patientenschutz" bezeichnet Einsamkeit als "die größte Volkskrankheit" Deutschlands. Umso wichtiger ist es, sie gar nicht erst entstehen zu lassen.

Das Ziel: Einsamkeit vorbeugen

Denn laut Petra Benzinger sind Personen, die sich bereits längere Zeit einsam fühlen, oft nur noch schwer zu erreichen. Hierfür brauche es in den meisten Fällen, professionelle, therapeutische Hilfe. Deshalb seien Angebote, die versuchen, Einsamkeit vorzubeugen so wichtig – wie die "Kümmerei" in Sulzberg. Benzinger erklärt: "Derartige Begegnungsangebote haben einen hohen Wert, um die Entstehung von Einsamkeit vorzubeugen. Sie ermöglichen neue Beziehungen herzustellen, das Netz an persönlichen Beziehungen zu erweitern und Einsamkeit gar nicht erst entstehen zu lassen."

Profitieren könnten davon nicht nur diejenigen, denen durch die Initiative geholfen wird, sondern auch die Ehrenamtlichen, die sich selbst aktiv dabei einbringen. Denn auch sie würden durch ihre neu geschaffene Tätigkeit ihr soziales Netzwerk erweitern und stärken. Wertvolle Kontakte würden entstehen, auf die sie selbst mit zunehmendem Alter zurückgreifen könnten, um Einsamkeit zu vermeiden, so die Professorin.

"Kümmerei" als Anlaufstelle

Noch steht die "Kümmerei" in Sulzberg am Anfang. Doch Ideen, wie man ältere Menschen wieder besser in die Gemeinschaft integrieren könnte, haben Manfred Herb und sein Team viele. Bald schon soll das Angebot beispielsweise noch um Seniorensport, gemeinsame Ausflugsfahrten und Vorträgen zu Themen, die Seniorinnen und Senioren betreffen, erweitert werden.

Koordinatorin Daniela Stumpf-Langstein wünscht sich, dass sich die "Kümmerei" zu einer Art Anlaufstelle entwickelt: "Wenn unsere Seniorinnen und Senioren in Sulzberg wissen, wie sie uns erreichen können, wo sie Hilfe bekommen und ihnen – sollten sie Unterstützung brauchen – sofort die 'Kümmerei' als Anlaufstelle einfällt, dann hat sich unsere Mühe gelohnt."