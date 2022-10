"Wie eine Ersatzfamilie" - Frauen- und Mädchenzentrum Nürnberg

Gostenhof ist ein Stadtteil in Nürnberg, in dem viele Zuwanderer leben. Bereits 1979 startete hier ein Modellprojekt zur Integration von Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund. Daraus ist in den vergangenen 43 Jahre ein Internationales Frauen- um Mädchenzentrum (IFMZ) geworden, das mit seinen zahlreichen Angeboten an Sprach- und Integrationskursen, aber auch Freizeitangeboten aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken ist.

Offen für Frauen aller Nationalitäten

Immer mittwochs findet der "offene Frauentreff" statt. In einem freundlichen Raum mit vielen Sofas und Stühlen trinken Frauen aus der Türkei, Bangladesh oder dem Irak gemeinsam Tee. In einem bunten Sprachengemisch unterhalten sie sich über Alltägliches, aber auch kleine oder große Sorgen und Ängste. Necla Öz sitzt im Vorstand des eingetragenen Vereins und erzählt: "Der Treff ist offen für jede Frau, egal welche Nationalität. Wie kochen und essen zusammen, feiern christliche und muslimische Feste - ganz ohne Vorurteile."

Hoher Bedarf an Beratungen

Das Frauenzentrum ist oft die erste Anlaufstelle für Frauen, die nach Nürnberg kommen. Es bietet neben dem offenen Austausch auch professionelle Beratungen auf deutsch, türkisch oder englisch an. Die Meisten sprechen anfangs zu wenig Deutsch, um offizielle Stellen oder Behörden aufsuchen zu können. Die Frauen kommen beispielsweise mit ihren Wohngeldanträgen oder anderen Dokumenten. Rund 100 Beratungen pro Monat führen die zwei Pädagoginnen durch. Es könnten jedoch noch viel mehr sein.

Frauenzentrum platzt aus allen Nähten

Der Verein erhält Fördergelder von der Stadt Nürnberg und aus Integrationsprogrammen. Doch er ist ständig auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten. Das ursprüngliche Zentrum im Stadtteil Gostenhof ist viel zu klein. Mittlerweile verteilen sich die Angebote auf fünf Standorte. Neben Sprachkursen oder der Hilfe beim "Lesen und Schreiben von Briefen" wird auch Yoga und eine regelmäßige Hausaufgabenbetreuung für Mädchen von der ersten bis zur sechsten Klasse angeboten.

Hausaufgabenhilfe für Mädchen

Die meisten Mädchen kommen an fünf Tagen in der Woche hierher. Eine Sozialpädagogin und mehrere Praktikantinnen unterstützen sie bei den Hausaufgaben. Oft wohnen die Mädchen so beengt, dass sie keinen Rückzugsraum haben. Zudem fällt es ihren Eltern häufig schwer, sie bei den Hausaufgaben zu unterstützen, weil sie zu wenig Deutsch sprechen und sich mit dem deutschen Schulsystem nicht auskennen, erklärt Sozialpädagogin Anja Brülls: "Hier finden die Mädchen aber auch einen geschützten Rahmen für Themen, die mit dem Älterwerden zu tun haben: der Pubertät. Bei den Hausaufgaben oder in der Freizeit erzählen sie, was sie bewegt."

"Ersatzfamilie" seit Jahrzehnten

Manche Frauen kommen seit mehr als 30 Jahren in das Frauen- und Mädchenzentrum. Necla Öz erzählt, dass nach ihrer Tochter nun bald auch ihre Enkelin zur Hausaufgabenbetreuung kommt. Für sie ist das IFMZ zu einer Art Ersatzfamilie geworden, seit sie vor Jahrzehnten nur mit ihrem Mann nach Nürnberg kam. "Ich habe gesehen, dass es hier Hilfe gibt und dass ich nicht die Einzige mit Problemen bin. Seit ich hierher komme, bin ich nicht mehr allein." Frauen, denen damals geholfen wurde, kümmern sich jetzt um Frauen, die jetzt in Nürnberg ankommen und ohne ein Netzwerk sind. Dafür wurde der gemeinnützige Verein jetzt mit dem Interkulturellen Preis des Nürnberger Integrationsrates 2022 ausgezeichnet.