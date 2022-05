Wie eine Augsburger Bande kiloweise Drogen verkauft haben soll

Ein rechteckiger Platz, in der Mitte Kies, an den Seiten Laubengänge mit Betonblöcken, auf denen Jugendliche sitzen: Das ist der Drei-Auen-Platz in Augsburg-Oberhausen. Und dann gibt es noch Stromkästen, besprüht mit Graffiti. Neben den üblichen Tags der Sprayer fand sich auch eine Telefonnummer. Und wer die anrief, hatte gleich den Dealer am Ohr.

So steht es in der Anklageschrift gegen zwei junge Männer, die sich von heute an vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten müssen. Sie sollen die zentralen Figuren einer Drogenbande sein, die in dem Viertel über Monate Drogen verkauft haben sollen. Kiloweise, Monat für Monat, vor allem Marihuana. Die beiden Angeklagten sollen vor allem als Verkäufer aktiv gewesen sein.

Lesen Sie hier: "Zahl der Drogentoten in Deutschland erneut gestiegen"

"Da lief Drogenhandel in großem Stil"

Arbeitsteilig und strukturiert seien die jungen Männer vorgegangen, sagt die Staatsanwaltschaft Augsburg, die deshalb von einer Bande spricht. Insgesamt zwölf junge Männer sollen ihr angehört haben, in Wellen wurden sie festgenommen. "Da lief Drogenhandel im großen Stil", sagt der Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft.

Martina Sulzberger hat eine andere Sichtweise auf das Geschehen. Von ihrem Büro im Dachgeschoss hat sie einen guten Blick auf die Einkaufsstraße des Viertels, in dem auch der Drei-Auen-Platz liegt. Die Anwältin ist selbst in Augsburg-Oberhausen groß geworden. Sie kennt die Bewohner und die Bewohner kennen sie.

Anwältin kritisiert die Ermittler

Sulzberger verteidigt einen der beiden mutmaßlichen Haupttäter. Dass die Polizei das Dealen über Monate beobachtet hat, kann sie nicht verstehen. "Je länger ich das laufen lasse, umso mehr entwickelt sich das natürlich."

"Moralisch verwerflich" nennt sie das Vorgehen der Ermittler, da in dem nun anstehenden Prozess sicher Jugendstrafrecht zur Anwendung komme. "Und da steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, und nicht die Bestrafung. Mein Mandant kommt aus einem völlig intakten Elternhaus. Wenn die Polizei bei ihm schneller durchgegriffen hätte, wäre es sicher nicht so weit gekommen", sagt Sulzberger.

"Nicht gleich beim ersten Geschäft zuschlagen"

Andreas Dobler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sieht das anders. "Es gab polizeiliche Erkenntnisse, dass da Drogen in großem Stil gehandelt wurden. Und da muss man natürlich abklären, ob das tatsächlich stimmt." Entsprechend komplex und langwierig seien die Ermittlungen gewesen. "Man kann eine solche Gruppierung nicht aufdecken, wenn man beim ersten Geschäft zuschlägt", so Dobler weiter.

Anwältin Sulzberger stört aber noch ein weiterer Aspekt. Verdeckte Ermittler hätten selbst Drogen eingekauft und dabei nach größeren Mengen verlangt. "Man hat das also in gewisser Weise unterstützt", kritisiert Sulzberger. Die Staatsanwaltschaft erwidert, dass sie nur so dem Verdacht nachgehen konnte, dass die Gruppe tatsächlich beträchtliche Mengen Drogen verkauft.