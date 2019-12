Wie eine Allgäuerin mit 75 als Nikolaus begeistert

Freitagmorgen um kurz vor neun: Hildegard Einsiedler macht sich fertig für ihren Auftritt in einem Kindergarten. Seit 51 Jahren ist die Lechbruckerin mit Leib und Seele Nikolaus. Es sei "einfach wunderbar", am 6. Dezember in die Augen der Kinder zu schauen. "Und wie sie vor dir stehen und wirklich meinen, du bist der echte Nikolaus. Das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist!"

Aus einer Nikolaus-Saison wurden 51

Vor 51 Jahren ist sie eher unfreiwillig zur Nikolaus-Rolle gekommen. Dem evangelischen Pfarrer in Lechbruck im Ostallgäu hat das Kostüm damals nicht gepasst. Ihre Schwester brauchte dringend Ersatz und hat in ihrer Not Hildegard gefragt. Die war anfangs wenig begeistert, aber sie wollte ihre Schwester nicht im Stich lassen. "Also haben wir gesagt: eine Saison, aber dann Feierabend."

Aus der einen Saison wurden 51: Seit 33 Jahren begleitet ihr Mann Alfred sie als Knecht Ruprecht. Voller Leidenschaft spielt Hildegard Einsiedler bis heute den Nikolaus. 25 Termine – vom Besuch im Kindergarten über Firmenfeste bis zur Geburtstagsfeier - meistern sie und ihr Mann jeden Dezember.

Hildegard Einsiedler will als Nikolaus weitermachen

Aufhören kommt für Hildegard Einsiedler aber auch mit 75 nicht in Frage. "Das wäre schade. So lange ich gesundheitlich gehen kann, gehe ich." Also will sie auch nächstes Jahr die Rolle des Heiligen Nikolaus übernehmen - dann in der 52. Saison.