"Wie ein Zauberwald": Neues Walderlebniszentrum in Grafrath

Schmale bewachsene Wege, seltene Bäume, Sträucher mit riesigen Blättern. Viele Besucher beschreiben den früheren forstlichen Versuchsgarten in Grafrath als Zauberwald. Auch den Vergleich mit der Fantasiewelt Mittelerde hat Leiter Siegmar Wüst schon öfter gehört.

Das neue Walderlebniszentrum soll nun noch mehr Menschen für den Wald begeistern. Das barrierefreie Besucherzentrum ist aus Holz und natürlichen Materialien gebaut, damit es sich gut in die Umgebung einfügt. Um den Waldboden zu schonen, steht das Gebäude auf Stelzen.

Angebot für Kinder und Waldexperten

Am neuen Walderlebniszentrum werden in Zukunft für Schulklassen und Kindergärten Führungen mit Waldpädagogen stattfinden. So kann der Nachwuchs mehr über den Wald, die Tiere des Waldes und verschiedene Baumarten lernen. Geplant ist außerdem ein Ferienprogramm, bei dem die Kinder Abenteuer erleben können und Aufgaben im Wald meistern müssen.

Doch auch für Experten wird es ein Angebot geben. Waldbesitzer können sich zum Beispiel über Klimabaumarten informieren, die mit Trockenheit besser zurechtkommen. Auch Kooperationen mit Imkern oder Kräuterpädagoginnen sind geplant.

"Waldpädagogik ist heute wichtiger denn je", betonte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) bei der Eröffnung. In einer zunehmend digitalisierten Welt voller Arbeit, Termine und Alltagsstress entfremde man sich schnell von der Natur. "Wann waren Sie das letzte Mal bewusst im Wald?", wollte sie heute von den Zuhörern wissen.

Uralter Mammutbaum neben japanischen Eiben

Als Leiter des neuen Walderlebniszentrums freut sich Siegmar Wüst, wenn nun noch mehr Interessierte den Wald in Grafrath besuchen. Im ehemaligen Versuchsgarten rundherum wachsen knapp 300 verschiedenen Baum- und Straucharten aus aller Welt.

Das Areal in Grafrath war 1881 unter König Ludwig II. als Forstlicher Versuchsgarten angelegt worden. Dort sollte getestet werden, wie gut sich fremdländische Baumarten für die heimische Fortwirtschaft eignen. Zu den besonderen Exemplaren gehören unter anderem ein 130 Jahre alter Mammutbaum, japanische Eiben oder Baummagnolien mit 50 Zentimeter großen Blättern.

Auf eigene Faust entdecken

Obwohl viele Rundwege angelegt sind, empfiehlt Siegmar Wüst Spaziergängern, den Wald einfach mal auf eigene Faust zu entdecken, die verschiedenen Bäume kennenzulernen und selbst die verwunschenen Ecken aufzuspüren.

Indian Summer in Oberbayern

Geheimtipp sei auf jeden Fall ein Besuch im Herbst. Rund um das Walderlebniszentrum stehen viele Bäume aus Nordamerika. Wenn die Blätter sich im Herbst verfärben, sei das ein einmaliges Erlebnis, so Wüst.

Das Walderlebniszentrum ist das zwölfte in Bayern. Ein weiteres befindet sich zum Beispiel im Grünwalder Forst bei München.