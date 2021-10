Wie ein Würzburger Netzwerk Radikalisierung verhindern will

Annika Schwenk arbeitet als Sozialpädagogin an der Würzburger Franz-Oberthür-Schule. Unter anderem ist sie bei den Berufsintegrationsklassen im Einsatz. Dort werden etwa 100 Jugendliche und junge Erwachsene aus 16 Nationen unterrichtet. Ein "bunter Haufen", sagt Annika Schwenk. Die Schüler wirken motiviert, aufgeschlossen. Doch vor einiger Zeit hat Annika Schwenk einer der Schüler Sorge bereitet. Er hatte sich Videos des islamistischen Predigers Pierre Vogel angesehen.

Präventionsnetzwerk hilft bei möglicher Radikalisierung

"Wir waren sehr unsicher", sagt Annika Schwenk. Sie und ihr Team wandten sich an das "Interkommunale Präventionsnetzwerk Radikalisierung Würzburg". Seit Mai 2017 ist das Netzwerk eine Anlaufstelle für alle, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten. Anstoß für die Gründung war auch das Axt-Attentat in Würzburg 2016. Das Ziel des Netzwerkes: Radikalisierung verhindern, präventiv entgegenwirken. 300 lokale Netzwerkpartner gibt es inzwischen. Außerdem arbeitet das Netzwerk mit einer ganzen Reihe überregionaler Initiativen und Anlaufstellen zusammen.

Unsicherheit in der Arbeit mit Jugendlichen

"Es gibt eine große Unsicherheit in der pädagogischen Praxis", sagt Elena Enzmann. Sie leitet das Projekt für die Stadt Würzburg. Lehrkräfte, Sozialarbeiter, aber auch Sporttrainer stünden oft vor der Schwierigkeit, jugendliches Verhalten einordnen zu müssen. Handelt es sich um Unbedachtheit, Übermut – oder gibt es tatsächlich Anzeichen für eine Radikalisierung?

Deshalb ging es dem Netzwerk in einem ersten Schritt darum, zu schulen. Zahlreiche Workshops und Veranstaltungen haben seitdem stattgefunden. Es ging um Themen wie Antisemitismus, Rechtsextremismus, Islamismus und Verschwörungsideologien.

Präventionsnetzwerk vermittelt an weitere Organisationen

Vor allem ist das Präventionsnetzwerk aber auch Ansprechpartner. Wie im Fall von Sozialpädagogin Annika Schwenk an der Franz-Oberthür-Schule. Wegen des Schülers, der sich Videos von Pierre Vogel angesehen hatte, vermittelte die Würzburger Stelle an das Violence Prevention Network (VPN). Die Organisation versucht, ideologisch gefährdete Menschen und extremistisch motivierte Gewalttäter zu deradikalisieren.

Ein Mitarbeiter des VPN kam daraufhin an der Schule vorbei und suchte das Gespräch. "Er hatte selbst auch Migrationshintergrund und denselben religiösen Hintergrund. Deswegen konnte er ganz anders angreifen", sagt Annika Schwenk. Letztlich habe der Mitarbeiter des VPN Entwarnung geben können. Noch längere Zeit hielt er über WhatsApp mit dem Schüler Kontakt, so Annika Schwenk. Der Schüler habe ihr und ihren Kolleginnen in den kommenden Wochen deutlich weniger Sorgen bereitet.

Würzburger Netzwerk berät im Umgang mit Rechtsextremismus

Mögliche islamistische Radikalisierung ist allerdings nur eines der Handlungsfelder des Würzburger Präventionsnetzwerks. Weitere Schwerpunkte liegen auf den Themen Antisemitismus oder Rechtsextremismus. "Das Thema rechtsradikale Äußerungen wird gerade im südlichen und im nordwestlichen Landkreis oft sehr populär", sagt Klaus Rostek, Leiter des Amts für Jugend und Familie beim Landkreis Würzburg. "Jugendtypisches Imponiergehabe" sei das in vielen Fällen. "Wo man aber weiterdenken muss, dass sich dieses Verhalten verfestigen kann", so Rostek.

Das Präventionsnetzwerk Radikalisierung arbeitet deshalb zum Beispiel mit der mobilen Beratung zusammen. Sie informiert und unterstützt im Umgang mit Rechtsextremismus. "Sehr häufig geht es darum: Wie erkenne ich überhaupt rechte Einstellungen? Was sind Marker, auf die ich achten sollte?", sagt Dominik Sauerer, Mitarbeiter bei der Mobilen Beratung, Bezirk Nordwest.

Hilft Prävention gegen Gewalttaten?

Bei all der Arbeit gegen Radikalisierung bleibt trotz allem die Frage: Lassen sich Gewalttaten auf diesem Weg verhindern? Zumindest nicht vollständig, sagt Klaus Rostek vom Landratsamt: "Natürlich könnte es sein, dass wir einen Jugendlichen im Rahmen unserer Arbeit erreichen und pädagogisch dahin bewegen können, später etwas nicht zu tun. Aber das ist reine Spekulation, das wissen wir nicht." Der Messerangreifer etwa, der im Juni in Würzburg drei Frauen getötet hat, sei dem Präventionsnetzwerk zuvor nicht bekannt gewesen. Ob er aus einem islamistischen Motiv gehandelt hat, ist noch nicht abschließend ermittelt.

Auch aus der Messerattacke will das Netzwerk allerdings Lehren ziehen, sagt Elena Enzmann von der Stadt Würzburg. Etwa indem man noch mehr Berufsgruppen hinsichtlich möglicher Radikalisierungsverläufe sensibilisiert, zum Beispiel Mitarbeiter in Obdachlosenunterkünften. In einer solchen hat der Messerangreifer gelebt.

Netzwerk kooperiert auch mit der Polizei

Sollte es tatsächlich Anzeichen für eine Radikalisierung geben, so sieht sich das Präventionsnetzwerk in einer Vermittlerrolle, berichtet Elena Enzmann. Ansprechpartner sei man für Pädagogen, aber auch für die Polizei. "Manchmal ist ein Straftatbestand gegeben, manchmal noch nicht. Nichtsdestotrotz muss man sich dem auf präventiver Ebene annehmen. Das sind jedoch Ressourcen, die die Intervention nicht hat", sagt Enzmann.

Es sei also denkbar, dass die Polizei auf das Netzwerk zukommt, sofern sie von Radikalisierungstendenzen mitbekommen hat. Im Umkehrschluss wiederum vermittelt das Präventionsnetzwerk an Aussteiger- oder Distanzierungsprogramme. Diese wiederum stehen im Austausch mit den Sicherheitsbehörden.

Workshops zum Thema Corona-Verschwörungsmythen

Sensibilisieren will das Netzwerk allerdings auch zu vergleichsweise jungen Phänomenen. In den vergangenen eineinhalb Jahren lag ein Schwerpunkt der Arbeit auf Verschwörungsmythen, beispielsweise im Kontext von Corona-Demonstrationen. "Das ist auch ein Ansatz des Präventionsnetzwerks, dass wir unser Programm immer an Politik, Zeitgeschichte und aktuellem Geschehen orientieren", sagt Elena Enzmann. Der Bedarf sei ihr mehrfach gespiegelt worden, vor allem aus den Schulen.

Sozialpädagogin Annika Schwenk kann das bestätigen: "Selbst mit guten Argumenten kommt man an manche Schüler nicht mehr ran, weil die schon zu sehr in diesem YouTube-Algorithmus drin sind." Die Hilfestellungen des Präventionsnetzwerks hätten ihr auch in diesem Fall geholfen.