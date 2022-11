Wie ein Skigebiet verschwand und renaturiert wurde

Skigebiet am Gschwender Horn lag ungünstig

Anfang der 70er-Jahre entstanden in Bayern viele Skigebiete, auch in Immenstadt im Allgäu. Am Gschwender Horn präparierten die Oberallgäuer vier Abfahrten, bauten zwei Lifte. Doch nach einigen Jahren kristallisierte sich heraus: Das Gschwender Horn eignet sich nicht wirklich für den Skibetrieb. Zu klein, zu windig, zu wenig Schnee. Die Gemeinde Immenstadt musste eine Entscheidung treffen: Sollten sie das Skigebiet für viel Geld sanieren und unter anderem in Systeme für eine künstliche Beschneiung investieren? Oder sollten sie keine Schneekanonen kaufen und stattdessen den Skibetrieb aufgeben?

Auch andere Skigebiete leiden unter wärmeren Wintern

Vor der Entscheidung, Skihänge zu renaturieren, könnten in Zukunft immer mehr Skigebiete stehen. Denn die Wissenschaft ist sich einig: Die Temperaturen werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Schon jetzt macht sich das durch weniger Schnee bemerkbar. Wie die niederländische Universität Wageningen errechnete, sank die Schneedecke in Europa seit 1951 pro Jahrzehnt um durchschnittlich zwölf Prozent. Langfristig werden nur noch wenige Skigebiete in Bayern ohne künstliche Beschneiung auskommen.

Die Entscheidung für die Renaturierung

Die Immenstädter entschieden sich nicht nur gegen die künstliche Beschneiung. Stattdessen sollte das gesamte Gebiet renaturiert, also wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Ab 1994 begannen die Arbeiten: Liftmasten wurden abgebaut, Gebäude abgerissen, die Pisten ausgebessert. Vier Jahre dauerten die Arbeiten und kosteten rund 800.000 Mark, also etwa 409.000 Euro. Einen großen Teil der Kosten übernahm die Allianz Umweltstiftung, aber auch die Stadt, der Freistaat Bayern und die EU beteiligten sich.

Liftschneisen wurden aufgeforstet

Förster Gerhard Honold geht ein paar Schritte weiter am Gschwender Horn. Er zeigt in den Wald hinein. Hier war früher der Lift entlang gefahren. Dafür war eine Schneise in den Wald geschlagen worden. Viele Bäume waren dafür gefällt worden. Diese Schneise haben die Immenstädter im Zuge der Renaturierung wieder aufgeforstet. Mehr als 6.000 Bäume haben sie gepflanzt, auch Gerhard Honold war damals an den Aufforstungen beteiligt. Auf etwa einem Hektar sollte ein Mischwald aus Fichten, Ulmen, Buchen und Bergahorn wachsen. Das Konzept ging größtenteils auf. Heute sind die Bäume bereits um die acht Meter hoch und bilden einen wichtigen Rückzugsort für bedrohte Tierarten.