Wie ein Schloss in Pommersfelden von Netflix profitiert

Bei jedem der Drehtage war Antoinette Fehlinger im vergangenen Jahr dabei, als Kamerateam und Schauspieler für die Netflix-Serie "Die Kaiserin" auf das Schloss Weissenstein anrückten. Nachdem die Neuerzählung von Sisi auf dem Streamingportal angelaufen ist, hat sich der Einsatz der leitenden Schlossverwalterin Fehlinger einmal mehr ausgezahlt.

Filmdreh mit Filzpantoffeln in Schloss Weissenstein

An 35 Tagen wurde auf dem Schloss gedreht, die Arbeiten rund um das Barockgebäude waren eine Herausforderung. Denn die wertvollen Gemälde, Böden und Räume durften nicht beschädigt werden. "Es wurde kilometerweise Teppich angeschafft – eigentlich erst im Nachgang, weil uns gar nicht bewusst war, wie viele Menschen hier ein- und ausgehen", erzählt Fehlinger. Außerdem habe jeder seine Schuhe mit weißen Überziehern schützen oder in Filzpantoffeln schlüpfen müssen, weil man nicht verlangen konnte, in Socken herumzulaufen.

Immerhin: Der Aufwand hat sich gelohnt, das Gebäude hat die Dreharbeiten ohne Schäden überstanden. Und das Schloss selbst dürfte ganz nebenbei seine Popularität gesteigert haben. Denn die Nachfrage nach den neuen Führungen, bei denen Fehlinger durch die Räume des Schlosses führt und die Hintergrundgeschichten über den Dreh erzählt, ist so groß, dass bereits zusätzliche Termine angeboten werden.

Steckdosen müssen für Netflix-Produktion kaschiert werden

Neben skurrilen Filzpantoffel-Details erfahren die Besucher der Führungen auch weitere Informationen – zum Beispiel, dass im Barockschloss Pommersfelden einige Details extra für die Serie verändert werden mussten, obwohl der Bau eigentlich gut in die Kaiserzeit der Habsburger passt. "Überall wurde akribisch gebastelt, damit auch Steckdosen und Kabel nicht mehr zu sehen sind", erklärt Fehlinger.

Die neue Sisi-Verfilmung hat die in Wien geborene Fehlinger übrigens noch nicht gesehen: Sie möchte bei ihren Führungen von ihren eigenen Erlebnissen erzählen und nicht von den Eindrücken der Serie beeinflusst werden.