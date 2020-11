Wie ein Gefängnis Nürnberg zum Weltkulturerbe machen soll

Das Nürnberger Zellengefängnis ist mehr als 150 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Nur noch bei seltenen Führungen werden die Türen geöffnet. Denn der Backsteinbau liegt hinter dicken Mauern in der Nürnberger Justizvollzugsanstalt. Er wird zwar seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt, ist aber nicht frei zugänglich. Weltberühmt wurde das Zellengefängnis vor 75 Jahren.

Gefängnis war ein Grund für Nürnberg als Prozessort

Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen waren in den Einzelzellen die Angeklagten untergebracht. Das Gefängnis war einer der Gründe, warum sich die Alliierten für Nürnberg als Ort für die Kriegsverbrecherprozesse entschieden hatten: Ein ausreichend großes Justizgebäude, das nicht zerstört war, und eine Haftanstalt direkt daneben.

"Das ist das Einzigartige an dem Ort, dass hier das Völkerrecht eine neue Kategorie eingeführt hat, nämlich das Strafrecht als auch mögliche völkerrechtliche Reaktion auf schlimmste Verbrechen. Und dieser neue Gedanke, hat sich in Nürnberg 1945 erstmal materialisiert und hat die Welt und insbesondere das Völkerrecht und die Diplomatie völlig neu erfunden." Christoph Safferling, Professor für Internationales Straf- und Völkerrecht, Universität Erlangen-Nürnberg

Die Nürnberger Prozesse waren der Beginn des modernen Völkerstrafrechts. Deshalb soll der Justizpalast Weltkulterbe werden. Es ist ein jahrelanger Prozess, bis ein Gebäude in die Liste der UNESCO aufgenommen wird. Doch die Chancen für Nürnberg stünden ganz gut, sagt Christoph Safferling. Er lehrt Internationales Straf- und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg und ist einer der Gutachter, die den Bewerbungsprozess wissenschaftlich begleiten.

Keine rückwärtsgewandte Erinnerung in Nürnberg

Safferling verweist darauf, dass es insgesamt sehr wenige Weltkulturerbe-Stätten gibt, die sich mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigen. "Zum Beispiel ist die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz Weltkulturerbe. Und auch das Denkmal in Hiroshima zum ersten Atombombenabwurf." Aus seiner Sicht würde der Nürnberger Justizpalast gut in diese Reihe passen. "Nürnberg erinnert nicht so sehr rückwärtsgewandt an die Verbrechen, sondern an die Möglichkeit des Menschen, durch rechtliche Kriterien diese Verbrechen entsprechend ahnden zu können“, sagt er.