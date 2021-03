Wie ein Frauenteam vom Dorf die Fußball-Bayernliga aufmischt

Johanna Maier war als Kind nachmittags oft sehr langweilig. Alle Jungs aus ihrer Straße gingen ständig ins Fußballtraining, nur sie blieb allein zurück. "Irgendwann hab ich dann gesagt, das will ich mir auch mal anschauen und bin einfach mitgegangen." Und sie blieb dabei. Mit ein paar anderen Mädchen spielte sie in der Mannschaft der Jungs. Das war im Jahr 1998. Jahre später entstand daraus die erste Mädchenmannschaft in Ruderting, einem 3.000-Einwohner-Dorf im Landkreis Passau.

Aufstieg der Fußballmannschaft in Bayernliga

"Ich war damals nicht die Talentierteste, aber wir spielen jetzt in der vierten Liga", sagt Johanna Maier und fasst damit zusammen, wie es dann weiterging. "Für mich war der Ehrgeiz immer, den Burschen zu zeigen, dass man das als Mädel genauso gut kann", sagt sie über die Anfänge. Als aus der Mädelsgruppe in der Jungenmannschaft erst eine Mädchenmannschaft und dann eine Damenmannschaft geworden war, kamen immer mehr gute Fußballerinnen aus der Umgebung dazu.

Die gemeinsame Arbeit war so erfolgreich, dass die heute 32-Jährige und ihr Team zuletzt in die Bayernliga aufstiegen - und damit jetzt zum Beispiel zwei Ligen höher spielen als die Passauerinnen. "Das hätte damals niemand geglaubt, sagt sie, immer noch mit ein bisschen Genugtuung, wenn sie an die Jungs aus ihrer Straße denkt.