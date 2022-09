Wie ein fränkischer Pflanzenbeobachter den Klimawandel wahrnimmt

Immer wieder fährt Willi Bulheller an den Ortsrand von Aidhausen im Landkreis Haßberge, um Bäume, Pflanzen oder Obst in Augenschein zu nehmen. Er dokumentiert ihre Entwicklung und liefert damit Daten aus seiner Heimat – als kleine Bausteine für den globalen Kampf gegen den Klimawandel. Gerade in diesem Jahr war das nötig. "Seit 1947 hatten wir hier nicht mehr solch eine Trockenheit", urteilt der Fachmann.

An das Datum erinnert sich Willi Bulheller präzise. Denn bis heute ist ihm im Gedächtnis geblieben, dass die damals noch zahlreichen Bauern seiner Heimat in eben jenem Jahr 1947 kaum noch Nahrung für ihren Viehbestand fanden.

Dürre Aussichten in Unterfranken

Aidhausen liegt in einer hügeligen unterfränkischen Landschaft. "Hier gibt es keine sehr guten Böden, man kann die Trockenheit sehr gut erkennen – und bei uns ist es in den letzten Jahren sehr viel trockener geworden." Der 85-Jährige zerreibt ein paar dürre braune Blätter zwischen seinen Fingern. "Sehr viel ist in diesem Jahr dürr geworden", bemerkt er, "und vermutlich wird einiges noch viel dürrer."

An der Schule seiner Heimatgemeinde gibt es seit langem einen tollen Ahorn-Baum, der bereits jetzt viele gelbe Blätter trägt. Er wird sich kaum erholen bis zum nächsten Jahr, fürchtet Bulheller. "Und er hat ja letztes Jahr schon gelitten. Das geht immer weiter."

Im Frühjahr hatte der Pflanzenbeobachter noch Hoffnung. Da sah es ganz gut aus, es hat viel geregnet, blickt er zurück. "Aber ab Mai hatten wir keinen Tropfen mehr." Nun hoffe er jeden Tag auf Regen. "Seit Mai nicht mehr, das ist schon eine sehr lange Zeit." Bulheller wiegt nachdenklich den Kopf. Er geht ein paar Schritte weiter, vor seinen Füßen tauchen ein paar Herbstzeitlose auf. "Davon gab es früher auch mehr", merkt er nüchtern an. "Und dort hinten war immer eine Ecke mit Pilzen." Willi Bulheller deutet mit dem Finger nach links: "Die ist jetzt ganz weg."

Nur kleine Äpfel dieses Jahr

Mit der Natur fühlt sich Bulheller seit seiner Kindheit eng verbunden. Seitdem interessiert ihn, wie und was draußen lebt und wächst – oder auch nicht mehr lebt. Er sieht die Natur als sein Lebenselixier, ist durch sie immer draußen an der Luft. Besonders auf das Frühjahr freut er sich, um zu registrieren, was auflebt und was erfroren ist: "Enttäuscht bin ich immer, wenn etwas braun ist – etwa bei Kirschen, weil dann keine wachsen. Und Freude habe ich, wenn sie grün sind, weil es dann Kirschen gibt."

Um zu prüfen, wie reif die Äpfel sind, genügt Willi Bulheller ein Blick in seinen eigenen Garten. Die Ernte an seinen Bäumen sieht er diesmal skeptisch. Anders als noch vor ein paar Jahren, als sie deutlich mehr Äpfel trugen. Ganz bunt seien sie damals gewesen, "jeder hat sie bewundert." Und in diesem Jahr? "Wenn es welche gibt, dann sind sie so klein, dass es sich nicht lohnt, sie aufzuheben." Bestenfalls Most könne er daraus machen, konstatiert Willi Bulheller, ein wenig enttäuscht.

Dementsprechend erwartet er auch keine gute Apfelernte auf den Streuobstwiesen am Ortsrand, die er pflegt. "Vor zwei Jahren hingen sie noch voll", sagt er nicht ohne Bitterkeit. Bulheller war schon früh in Gärten aktiv und freut sich heute noch über Besucher, die ihm bestätigen, dass die Äpfel gut gedeihen, die er für sie veredelt hat.

Trauben früher reif

Auch ein paar Rebstöcke hat er neben seinem Haus gepflanzt, Muscat-Trauben, nicht kernfrei. "Das wollen viele junge Leute nicht mehr, aber uns Ältere stören sie nicht", schmunzelt Willi Bulheller.

Die Trauben seien ebenfalls "etwas früher dran als sonst und wer sie nicht gepflegt hat, bei dem sind sie klein geblieben." Meist isst er sie, manchmal macht er Federweißer oder gibt sie als Zutat in Müsli oder Joghurt.