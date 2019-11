21.11.2019, 12:35 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Wie ein Allgäuer Verein Demenzkranken hilft

Diagnose Demenz: Viele Patienten brauchen Pflege und ziehen sich immer mehr in ihre eigene Welt zurück. Ein Verein in Memmingerberg will Betroffenen helfen und setzt dabei auf ein ungewöhnliches Mittel: Tablets.