Wie Eichen in Nordschwaben dem Klimawandel trotzen

Stadtförster Michael Fürst führt die BR-Reporterin zu seinem Lieblingsbaum. "Ein echter Methusalem", wie er sagt. Schätzungsweise 300 Jahre alt ist die Eiche. Und der Stamm: 1,70 Meter dick! Ein Koloss, der zusammen mit den anderen Bäumen des Donauwörther Stadtwalds Lebensraum für 500 Tier- und Pilzarten bietet.

Eichen-Biotope seit Tausenden Jahren

Allein 15 Fledermausarten, darunter die äußerst seltene Bechsteinfledermaus, leben im Donauwörther Stadtwald. Sogar ein sogenannter Urwaldreliktkäfer wurde einmal gefunden. Ein Beleg dafür, dass es seit Tausenden Jahren Eichen-Biotope im Stadtwald gibt. Solche Biotope sind in Bayern so selten, dass man sie mit einem speziellen Naturschutzprogramm fördert.

Förster Michael Fürst und seine Frau Maria, die beim Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Nördlingen arbeitet, haben eine bestimmte Aufgabe - nämlich die, diese Bäume zu erhalten. Trotzdem sollen sie wirtschaftlich arbeiten. Deshalb suchen sie besonders wertvolle Bäume, markieren und melden sie – über das Naturschutzprogramm gibt es dann eine Förderung - als Ausgleich.

Erster Platz in bayernweiter Untersuchung

Eine bayernweite Untersuchung zeigt, dass es im Donauwörther Stadtwald besonders viele schützenswerte Bäume gibt. Nach den Worten von Michael Fürst liegt der Wald mit Abstand auf dem ersten Platz.

Hinzu kommt, dass die Bäume relativ robust sind: Die Eichen mit ihren tiefen Pfahlwurzeln finden auch in trockenen Sommern noch Wasser. Außerdem halten sie Stürmen in der Regel stand. Deshalb wird hier auch mit jungen Eichen aufgeforstet. In der Hoffnung, dass den uralten Eichen im Donauwörther Stadtwald auch die Zukunft gehört.