Wie Drohnen Leben retten können - Fachtagung in Ingolstadt

Für manche sind Drohnen ein laut surrendes Ärgernis in stiller Natur. Doch mit den Flugkameras lassen sich nicht nur spektakuläre Landschaftsbilder schießen, sie können auch helfen, die Bevölkerung zu schützen und Leben zu retten.

Drohnen sollen Leben retten

Etwa 80 Experten aus Deutschland und Österreich diskutieren bei einer Fachtagung in Ingolstadt darüber, wie sie Drohnen in Zukunft zur Rettung von Menschenleben einsetzen können. Vor allem Hilfsorganisationen sind dabei, aber auch Airbus als Drohnen-Hersteller.

Künftig sollen Drohnen auch Medizin zu Verletzten bringen können

Das Bayerische Rote Kreuz setzt schon heute in ganz Bayern Drohnen ein, zum Beispiel um bei einer Vermisstensuche schnell einen Überblick zu gewinnen. Doch dabei solle es nicht bleiben, sagt Thomas Stadler, Abteilungsleiter des Rettungsdienstes im Bayerischen Roten Kreuz. Drohnen sollen demnach in nicht allzu ferner Zukunft etwa medizinisches Equipment an Unfallorte bringen können, um Verletzten noch schneller zu helfen.

Schnelle Hilfe bei Bränden

Bei einem Brand in einem Wohngebiet könnte eine Drohne anhand der Rauchentwicklung von der Luft aus erkennen, wie groß der Brand ist. Aber auch ob es giftige Gase in der Luft gibt und eventuell Häuser evakuiert werden müssen.