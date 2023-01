Wie drei Flughafenbusse aus Franken in der Ukraine helfen

Unermüdlich sammeln sie Spenden, organisieren und planen: Der ukrainische Verein in Bamberg hat im vergangenen Jahr 200 Tonnen Hilfsgüter ins Kriegsgebiet in die Ukraine geschickt. Darunter waren Feuerlöscher, Verbandsmaterial, Bandagen, notfallmedizinisches Gerät. 2017 hatte sich der Verein gegründet, als ein Zusammenschluss von ukrainischen Studierenden in Bamberg. Das Ziel: die deutsch-ukrainischen Beziehungen fördern. Jetzt widmen sie sich ganz der humanitären Hilfe.

Medizinische Versorgung steht im Vordergrund

"Wir konzentrieren uns auf die medizinische Versorgung, wir bekommen große Sachspenden von Krankenhäusern, zum Beispiel ausrangierte Röntgengeräte, C-Bogen-Röntgengeräte, Ultraschallgeräte, Krankenbetten, Krücken, Orthesen und so weiter.", erklärt Tanja Ehrlein, vom Verein "Bamberg: UA". Bei ihr laufen die Fäden zusammen.

1,5 Millionen Euro hat der Verein bereits zusammengetragen, gespendet von Privatleuten, Firmen und Sponsoren aus der Region. Außerdem konnten sie nach eigenen Angaben 25 Krankenwagen, 30 Transport-Pick-Ups und mehrere Reisebusse auf den Weg bringen, bis oben hin voll gepackt mit medizinischem Material.

Reisebusse für schwer Verwundete

Reisebusse, wie sie am Flughafen Nürnberg zum Einsatz kommen, werden in der Ukraine dringend benötigt, um Verletzte zu retten und Zivilisten zu evakuieren. "Um die schwer Verwundeten direkt vor Ort stabilisieren zu können und ins nächste Krankenhaus transportieren zu können", erklärt Tanja Ehrlein. Der Airport wurde von dem Verein deshalb um Hilfe gebeten und stellt nun drei Busse zur Verfügung. Die sollen in den Westen der Ukraine gefahren werden.

Alte Fahrzeuge lassen sich leichter reparieren

"Unsere Werkstatt hat die Fahrzeuge überprüft, Flüssigkeiten, Bremsen, die wichtigsten Dinge, so dass die Busse es bis in die Ukraine schaffen. Dort werden sie von den Kollegen nochmal überprüft", erklärt Jan Bruns vom Airport Nürnberg. Obwohl die Busse schon mehr als 20 Jahre alt sind, hat die Hilfsorganisation genau solche Fahrzeuge gesucht. Für sie lassen sich einfacher Ersatzteile besorgen und im Kriegsgebiet können alte Fahrzeuge mit einfachen Mitteln leichter repariert werden, als modernes elektronisches Gerät.

Die Zeit drängt

Tanja Ehrlein ist mehr als dankbar für diese Spende. "Also aktuell wird alles gebraucht, was fährt - vom Kleinwagen über den Geländewagen, bis zum Krankenwagen, bis zum Linienbus", erklärt sie, "und das liegt auch schlichtweg daran, dass die Straßen in einem Zustand sind, in dem nicht alles und nicht jeder darauf fahren kann und dann natürlich im Frontgebiet Busse oder Gefährte einfach häufig angegriffen werden." Die Fahrt sei für die erste Januar Woche geplant. Das bedeutet, bis dahin müssen die Zollpapiere und die Ausfuhrkennzeichen vorbereitet und die Fahrerinnen und Fahrer organisiert werden.

Die Hoffnung der Ehrenamtlichen ist, dass die Busse dann in der Ukraine möglichst lange fahren, um so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen.