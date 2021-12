Rückblick: Wie die Weihnachtsbombe 2016 Augsburg in Atem hält

Bei der Mine, die am 20. Dezember 2016 in Augsburg gefunden wurde, handelt es sich um einen so genannten "Block Buster". Das ist eine Fliegerbombe, die im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten benutzt wurde, um Schneisen in die Wohnbebauung zu schlagen, als Wohnblock-Knacker und Vorbereitung für die nachfolgenden Brandbomben.

"Block Buster" mit größter Zerstörungskraft

Als "Cookie" wurde die Mine vom Typ HC 4000 von den Briten bezeichnet. Über 300 Bomben dieser Bauart sind auf Augsburg abgeworfen worden. Und schnell wird klar: Der Blindgänger mit 1,5 Tonnen Sprengstoff im Innern ist noch immer scharf.

Es muss evakuiert werden - für viele Bürger ein Schock

Die Stadt sperrt die Baustelle ab und richtet sofort einen Krisenstab ein. Auf einer Pressekonferenz erklärt der damalige Oberbürgermeister Kurt Gribl zusammen mit der Feuerwehr den Ernst der Lage: Die Bombe liegt in einem Wohngebiet direkt am Jakoberwall - an einer viel befahrenen Straße und am unmittelbaren Rand der Innenstadt. Sie bedroht damit rund 54.000 Menschen. Die Stadt fasst einen Entschluss: Zur Entschärfung müssen die Wohnungen und Häuser in der Umgebung evakuiert werden. Im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Bombenfundort sollen die Bewohner ihre Häuser verlassen. Für viele Bürger ein Schock.

Der brisante Fund wird rund um die Uhr bewacht

Als Termin wird der 1. Weihnachtsfeiertag festgesetzt, weil dann, so die Überlegung, nur wenige Menschen beruflich unterwegs sein müssen. Länger will der Krisenstab um Oberbürgermeister Kurt Gribl mit der Entschärfung auch nicht warten. Denn die Zeit drängt: Die Zünder der Mine sind verrostet. Laut den Experten der Kampfmittelräumung könnte die zum Teil bereits frei gelegte Bombe auf Erschütterungen reagieren oder auf Witterungseinflüsse. Und die Verantwortlichen fürchten nicht nur Gaffer, sondern auch mögliche Attentate. Deshalb wird die Mine mit einem Zelt bedeckt und die Baustelle rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Für die Augsburger beginnt die Zeit des Wartens bis zur Entschärfung. Viele haben ein mulmiges Gefühl im Magen.

Die gesamte Innenstadt wird evakuiert

Währenddessen läuft im Hintergrund die bis dato größte Evakuierung in der gesamten Nachkriegsgeschichte der BRD wegen einer Fliegerbombe an. Es werden Ausweichquartiere eingerichtet, an der Messe und am Fußballstadion. Wer kann, wird gebeten, sich selbst um eine Unterkunft bei Freunden zu bemühen.

Solidarität für die Sperrzone

Die Augsburger reagieren solidarisch und öffnen ihr Haus für andere, die in der Sperrzone wohnen. Über eine Facebookseite werden Unterschlupfmöglichkeiten vermittelt. Die Bürger sollen selbstständig ihre Häuser verlassen, wer Unterstützung braucht, kann per Bus oder Krankentransporter in die Ausweichunterkünfte gebracht werden. Für die Stadtspitze eine riesige Herausforderung: Denn auch ein Krankenhaus und mehrere Altenheime liegen innerhalb der Gefahrenzone. Am Morgen des 25. Dezembers dann beginnt die Sperrung. Trupps der Polizei und der Feuerwehr kontrollieren jede Straße in der Sperrzone. Weil viele Gehbehinderte Unterstützung brauchen, kommt es zu Verzögerungen. Insgesamt 4.000 Helfer sind im Einsatz. Dann, gegen 15.15 Uhr, beginnt die Entschärfung.

Millimeterarbeit und eine ruhige Hand

Drei Sprengmeister arbeiten hochkonzentriert an der Bombe, hinter einem Wall aus Steinen. Denn in den Tagen zuvor wurden massenhaft Bigbags mit Pflastersteinen um die Baustelle herum per Kran verlegt und so ein künstlicher Schutzwall aufgebaut - für den Fall, dass es doch eine Explosion geben sollte. Den Sprengstoffexperten aber gelingt es, mit speziellen Schmiermitteln die verrosteten Zünder zu lösen. Einer nach dem anderen wird von den Spezialisten entschärft. Alles läuft nach Plan.

Die erlösende Nachricht

Gegen 18:45 Uhr geben die Kampfmittelräumer die erlösende Nachricht an den Krisenstab durch: Die Bombe ist entschärft. Ein Aufatmen geht durch die gesamte Stadt. Jetzt dürfen auch Journalisten wieder an den Fundort, um Bildaufnahmen von der Bombe zu machen, die aussieht wie ein rostiger Heizungstank. Andreas Heil vom Kampfmittelräumdienst Tauber dankt seinem Team und den Einsatzkräften der Stadt für "die hervorragende Arbeit".

Bereits eine Viertelstunde nach der Entschärfung dürfen die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Eine Frau sagt, ihr sei erst jetzt klar geworden, was es bedeutet, wenn man nicht mehr nach Hause darf - "ein komisches Gefühl". Eine andere Frau zeigt einen Schal vor - während des Wartens hat sie daran gehäkelt, ein eindrucksvolles Stück. Bis freilich auch alle bettlägerigen und gehbehinderten Bürger wieder sicher zuhause sind, dauert es noch Stunden.

Ein stilles Mahnmal

Die Bombe wird abtransportiert und der Sprengstoff darin vernichtet. Bereits ein Jahr später, 2017, wird in Frankfurt am Main eine noch größere Evakuierung wegen einer Fliegerbombe über die Bühne gehen, mit 60.000 Betroffenen. Die leere Hülle der Augsburger Fliegerbombe holt die Augsburger Berufsfeuerwehr zurück und stellt sie im Innenhof der Wache an der Berliner Allee aus.

Ein stilles Mahnmal, das deutlich macht, wie viel Vernichtungskraft in einer einzigen Bombe steckt: "Bei uns sind ganz viele Besuchergruppen wegen der HC 4000 vorbeigekommen und auch Schulklassen und Führungen haben sich die Bombe angesehen", sagt Friedhelm Bechtel, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Momentan steht die Hülle einen Steinwurf weiter: Im kommenden Jahr soll die Augsburger Weihnachtsbombe nämlich zentrales Stück einer Ausstellung sein, die der Verein "Feuerwehrerlebniswelt" im Textilviertel plant. Klar ist auch: Es schlummern noch viele weitere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden.