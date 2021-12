Wie die vierte Welle in Bayern unterschätzt wurde

Die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-19-Patienten ist in Bayern seit Mitte Oktober genauso schnell wie in Österreich gestiegen. Seit Anfang November liegt die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Bayern pro 100.000 Einwohner sogar über der in Österreich, bei ähnlicher Impfquote und Altersstruktur.

Was Bayern und Österreich unterscheidet: In Österreich gilt seit dem 22. November ein dreiwöchiger Lockdown, der alle Bereiche des öffentlichen Lebens umfasst. In Bayern wurden die Regelungen nach und nach verschärft, zum Beispiel durch 2G-Regelungen in der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen, Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. Lockdowns sind nur für so genannte Corona-Hotspots mit einer Inzidenz über 1000 vorgesehen.

7-Tage-Inzidenzen unterschätzen Pandemiegeschehen

Die BR-Datenanalyse zeigt auch, dass die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, in Bayern im Vergleich zu Österreich weniger stark anstieg. Die Inzidenzwerte lagen in Bayern seit Beginn der vierten Welle konstant etwa ein Drittel unter denen in Österreich.

Niedrigere 7-Tage-Inzidenzen, aber gleich viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen: Wurde das tatsächliche Pandemiegeschehen in Bayern systematisch unterschätzt? Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie hält das für möglich: "Die Zahlen sprechen sehr dafür, dass bei den Inzidenzen in Bayern mehr Untererfassung stattfindet als in Österreich."