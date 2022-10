Wie die Schule von morgen aussehen kann

Lehrermangel, Unterrichtsausfall und Bildungslücken

Laut einer von der Bayern-SPD in Auftrag gegebenen Studie kann aber auch das Schulsystem, wie es heute ist, ihren Aufgaben nur bedingt gerecht werden. Es fehle in Bayern an Tausenden Lehrern. Ein häufig angebrachter Grund: zu wenig Studierende. "Es ist nicht so, dass wir keine Studenten haben. Unsere Hörsäle sind voll, die Seminare sind voll. Aber es schließen ja dann auch nicht alle ihr Studium ab. Es sind einfach nicht ausreichend Lehrkräfte vorhanden", bestätigt Uta Hauck-Thum.

Nötig seien demnach Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen. Das betreffe nicht nur die Ausstattung der Schulen, sondern auch das Angebot von Fortbildungen und eine grundsätzliche Überarbeitung der derzeit bestehenden Strukturen des Bildungssystems.

Hohen Arbeitsbelastung für Lehrkräfte

Erst am vergangenen Mittwoch wurde in der Sendung "jetzt red i" im BR Fernsehen die Lage in bayerischen Schulen diskutiert. Lehrer, aber auch Eltern und Schüler selbst, berichteten von den zahlreichen Schwierigkeiten, denen sie sich tagtäglich ausgesetzt sehen. Fehlendes Personal etwa resultiere oftmals in einer hohen Arbeitsbelastung für die verbliebenen Lehrkräfte. Für die Schüler bedeutet das folglich: Unterrichtsausfälle, die, umso häufiger sie stattfinden, das Risiko von Bildungslücken enorm erhöhen.

"Wenn ich die Schule anschaue, dann sehe ich ein System, das völlig überlastet ist. Und wir schauen uns nie an, wie die Schule eigentlich gestrickt ist und dass dieses System, mit dem wir arbeiten, im Groben seit 100 Jahren besteht", sagte im Rahmen von "jetzt red i" unter anderem Barbara Löll aus Augsburg, selbst Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Da es auch nach Unterrichtsschluss oftmals an zeitintensiver Nachbearbeitung des Lernstoffs bedarf, so Löll weiter, habe sie als Mutter mitunter das Gefühl, als Hilfslehrerin fungieren zu müssen: "Es geht mir nicht um mich selber – es geht mir um die Familien, die das nicht leisten können."