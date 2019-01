Wie die Schneemassen im Oberland den Tourismus behindern

In den Tourismus-Informationen und Fremdenverkehrs-Büros der oberbayerischen Wintersportorte stehen die Telefone derzeit nur selten still. Egal ob in Lenggries, Schliersee oder Berchtesgaden, viele Urlaubsgäste fragen an, ob sie bei der derzeitigen Schneelage überhaupt anreisen können. Das geht, so die einhellige Auskunft der oberbayerischen Touristik-Leute. Wegen des vielen Schnees allerdings nicht ganz so bequem und unproblematisch wie gewohnt.

Vereinzelt auch Stornierungen

Wer mit dem Auto kommt, der sollte griffige Reifen haben, und ein paar Schneeketten – für alle Fälle – könnten auch nicht schaden. Bahnreisende müssten sich auf Verspätungen und Schienenersatzverkehr einstellen. Es habe zwar schon einzelne Stornierungen gegeben, die Zahl sei aber nicht dramatisch, so die Auskunft in den Tourismus-Büros.

Hoffen auf Nachlassen des Schneefalls

Wintersportler kommen im Moment häufig nicht so recht auf ihre Kosten. In etlichen Schigebieten fahren wegen der Lawinengefahr und wegen umstürzender Bäume nicht alle Lifte, und auch bei den Loipen sieht es nicht besser aus. Jetzt hoffen alle – Vermieter wie Gäste – auf ein Nachlassen der Schneefälle, damit man diesen Ausnahmewinter auch richtig genießen kann.