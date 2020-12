Wie die Kirchen in der Corona-Krise mit den Jugendlichen umgehen

Wie sind die Kirchen mit den Menschen umgegangen in der Corona-Krise? Waren sie in der schwierigen Situation für die Menschen da? Das haben in den vergangenen Monaten viele kritische Stimmen gefragt und dabei in erster Linie an die Alten, die Erkrankten oder die Trauernden gedacht. Vor allem: Was ist mit den Jugendlichen? Wie haben die sich abgeholt gefühlt von "ihrer Kirche"?

"Allein gelassen" fühlen sie sich von ihren Kirchen nicht - das ergab eine kleine BR-Umfrage unter Jugendlichen: "Ich muss sagen, dass ich eigentlich mit diesem Jahr sehr zufrieden bin, so übers ganze Jahr, hat die Kirche das aus meiner Sicht gut gemacht", sagt eine junge Frau. Ein Jugendlicher findet, das man die Kirchen nicht wirklich kritisieren könne - auch wenn es schon Verbesserungsbedarf gebe: "Es ist eine Situation, auf die sich keiner einstellen konnte und in der jeder überrumpelt war."

Ein überraschend positives Zeugnis. Und das, obwohl Corona zunächst viel kaputtgemacht hat, wie Ministrant Elias Kohl aus Oberaudorf berichtet: "Also, es war wirklich ein hartes Jahr, weil zuerst das Kloster zumachen wollte und das war dann schon ein Schicksalsschlag, sag ich mal, weil mir unsere Kirche, wo wir ministrieren weggefallen ist. Das ist wirklich nicht leicht gewesen."

Nur noch digitale Treffen

Nach anfänglicher Schockstarre haben viele Seelsorger erkannt, dass sie den Jugendlichen – eine eh schon rare Zielgruppe in der Kirche – etwas bieten müssen. Zum Beispiel in der Gemeinde von Alexander Petsch von der Evangelischen Jugend. Dort wurde der Jugendtreff vom Mittwoch auf online umgestellt, was schwierig war, "weil so ein Jugendtreff davon lebt, dass man zusammen reden kann und jeder irgendwie seinen Mund offen hat. Und über Zoom oder was man da für Möglichkeiten im Internet hat, ist es natürlich so, dass einer immer die Sprecherrolle übernimmt und reden kann und die anderen leider nicht in dem Moment." Es ging also etwas verloren.

Chat-Andacht und Krimi-Dinner

Gemeinschaftliches Escaperoom-Lösen, virtuelle Krimi-Dinner, Onlinewettbewerbe, Chat-Andachten – viele Hauptamtliche in der kirchlichen Jugendarbeit waren selbst schon als Jugendliche dabei. Der Altersabstand ist oft nicht groß, die Lebenswelt dieselbe, die jungen Teilnehmer sind emanzipiert genug, ihre eigene Kirche zu gestalten.

Und trotzdem: Ein dauerhafter Ersatz ist die Internet-gestützte Jugendarbeit nicht, sagt Jonas Buckel von der Evangelischen Landjugend. Denn Jugendarbeit lebt einfach "essentiell von dem Gruppengefühl, dass man irgendwas als Gruppe schafft und erreicht", sagt er. "Und das kommt übers Internet einfach nicht so rüber." Soll heißen: Über kurz oder lang blutet die Jugendarbeit aus, wenn man sie nur noch im Internet betreibt.

Der Jugendgottesdienst - durch nichts zu ersetzen

Nach dem Frühjahrs-Lockdown, in dem wochenlang keine Gottesdienste stattfanden, fragten viele kritisch: Was genau haben wir vermisst an Kirche – war es der Gottesdienst? Nein, sagen die meisten Jugendlichen da klipp und klar, die Freunde waren es, die Treffen, das Reden.

Johanna Grießer von der Katholischen Landjugendbewegung und Caroline Lehmann von der Evangelischen Jugend finden, die Jugendgottesdienste sind eigentlich durch nichts zu ersetzen. Für Kindergottesdienste zu alt, für Familiengottesdienste zu jung, waren die Jugendgottesdienste für sie zugleich eine Gelegenheit, die Freunde zu treffen und sich an der Gemeinschaft mit ihnen zu freuen. Das fehlt, genauso wie die Kirchenfeste. Denn auch die fielen im Corona-Jahr zum Großteil aus.

Keine Feiern, keine Feste

Kein Ostern, keine Kirchweih, keine Johannisfeuer, kaum Erntedank, ein auf der Kippe stehendes Weihnachten – damit geht es den Jugendlichen nicht gut, sagt Buckel: "Da kommt man auch mit Leuten zusammen, die jetzt nicht in Deinem engsten Kreis unterwegs sind, die auch eine ganz andere Sicht auf ein Thema haben, wo sich ganz neue Anstöße ergeben."

Es fehlt der geistliche und geistige Input, findet auch Friederike Bösener, ebenfalls von der evangelischen Landjugend: "Zum Beispiel an der Kirchweih, da ist es bei uns auch immer politisch, wo du dann zum Beispiel mal mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommst oder dich mit den Gemeinderäten austauschen kannst."

Ein Riesen-Schritt für die Kirche

Und wenn Jugendangebote je nach Entwicklung der Pandemie vielleicht noch monatelang nur im Netz stattfinden oder draußen? Zumindest wäre das ein Anreiz für eine echte Digitalisierungsanstrengung, sagt Bösener: "Wichtig wäre es mal mit der Zeit zu gehen, denn wir Jugendliche bekommen von der Landeskirche eigentlich gar nichts mit, also über die ganzen sozialen Netzwerke läuft irgendwie gar nichts." Auch Alexander Petsch von der Evangelischen Jugend findet, das digital einiges möglich ist: zum Beispiel Spieleplattformen oder Online-Jugendtreffs. "An sich hat die Kirche da schon nach Möglichkeiten gesucht, wie man das hinbekommt und da auch einen Riesen-Sprung gemacht." Allerdings fehle die finanzielle Unterstützung und auch datenschutzrechtliche Gründe sind eine Herausforderung für die Jugendarbeit.

Facebook ist schon von vorgestern

Im digitalen Zeitalter seien die Kirchen noch nicht richtig angekommen, finden die Jugendlichen. Und das, obwohl zum Beispiel Heinrich Bedford-Strohm nach seinem Amtsantritt als EKD-Ratsvorsitzender in den Medien häufig als "Facebookbischof" bezeichnet wurde. Vielleicht sollte er einfach mal das soziale Netzwerk wechseln, sagen die Jugendlichen, für die Facebook von vorgestern ist. Johanna Grießer von der KLJB hat noch einen Tipp. Sie wünscht sich ein digitales Seelsorgekonzept der Kirche: "Es gab manche Pfarreien, da gab es zum Beispiel einen eigenen Instagram-Account, wo dann plötzlich auch viele Jugendliche mitkommentiert haben und wirklich Resonanz kam."

Entschleunigung in Eigenverantwortung

Und mit einer Mischung aus digitalen Plattformen und persönlicher Begegnung könne man mehr für die Jugendlichen tun, findet Caroline Lehmann von der Evangelischen Jugend. Ob in München, Oberaudorf oder Pappenheim, ob evangelisch oder katholisch – diese Jugendlichen muss Kirche nicht "abholen" oder "mitnehmen", sie sind ganz gut allein unterwegs. Und lassen sich auch von Corona nicht abhalten. Friederike und Elias finden, sie hatten Zeit, Stress loszuwerden und ihr Leben zu entschleunigen. Ihre Bilanz: "Es ist nicht so, dass wir irgendwie verloren gegangen wären!"