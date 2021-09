Wie die Fugger die "Franzosenkrankheit" bekämpften

Lepra, Pest, Cholera – in Augsburg startet ein medizinhistorischer Kongress. Mediziner und Historiker werden berichten, wie Kranke im Lauf der Jahrhunderte versorgt und behandelt wurden. Eingeladen haben dazu haben die Fuggerschen Stiftungen, zum fünfhundertsten Jubiläum der Fuggerei-Stiftungsgründung.

Stadt- und Medizingeschichte sind in Augsburg eng verknüpft

Mit 31 Vorträgen ist der Kongress laut einer Sprecherin die erste Zusammenschau der Medizingeschichte in Augsburg vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Es soll eine Zusammenfassung des Forschungsstandes geben. Dafür haben die Wissenschaftler die Archive der Fuggerschen Stiftungen gesichtet. Vieles sei erst ansatzweise erforscht, sagt Historiker Dietmar Schiersner, Leiter des Fuggerarchivs.

Was hat die Fuggerei mit Medizin zu tun? Viel!

Denn als vor 500 Jahren die Stiftungsurkunde der Fuggerei zu Papier gebracht wurde, hatte die Pest Stiftungsgründer Jakob Fugger quasi dazu gedrängt, sagt Dietmar Schiersner. Denn die Seuche hatte viele Opfer in der Stadt gefordert, "das ging dann so nach dem Motto: Muss vor den Notar, wer weiß, ob ich nächsten Monat noch lebe".

Nicht nur die Wohnsiedlung, auch medizinische Einrichtungen wurden gestiftet

Neben der Fuggerei, der mittlerweile weltbekannten Wohnsiedlung für Arme, hat die Familie Fugger auch medizinische Stiftungen gegründet, sagt Sprecherin Astrid Gabler. "Da gab es etwa das sogenannte Schneidhaus, das heute kaum mehr bekannt ist. Damit hatte Anton Fugger einen Akzent gesetzt, damit Kranke einen guten Wundarzt bekamen, ihnen Gallensteinen herausoperiert oder Leistenbrüche gerichtet wurden", sagt Gabler weiter.

Mit Tropenholz gegen die grassierende Syphilis

Mit der Therapie gegen die grassierende Franzosenkrankheit, die Syphilis, hatten die Fugger sogar mit als erste in Deutschland eine Behandlungsform etabliert, bei der wertvolles Guajak-Tropenholz aus Südamerika eingesetzt wurde. Allein zwei Häuser in der Fuggerei waren für die Behandlung reserviert. Die Kranken wurden über 30 Tage hinweg mit Holzsud und Teeaufgüssen behandelt. Zuvor hatte es nur die Behandlung mit giftigem Quecksilber gegeben, sagt Dietmar Schiersner, der Leiter des Fuggerarchivs.

Heilung oder Quacksalberei?

Über die tatsächliche Heilkraft des Holzes gingen damals schon die Meinungen der Gelehrten auseinander. "Die Art der Anwendung, Ruhe, gute Ernährung – schon das war heilungsfördernd in vielen Fällen", sagt Schiersner. Als Ziel galt ohnehin nicht die völlige Heilung, sondern die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, damit die Familie ernährt werden konnte – und der soziale Friede gewahrt blieb.

Und so geschäftstüchtig die Fugger sonst auch waren – an der Hilfe für die Kranken haben sie nichts verdient, betont Historiker Dietmar Schiersner: "Das ganze Betreiben dieser Stiftungen – das sind alles Einrichtungen, die Geld kosten, und nichts einbringen."

Corona stand ursprünglich nicht auf der Tagesordnung

Der Medizinhistorische Kongress ist übrigens schon geplant worden, als von Corona noch keine Rede war – die Pandemie ist quasi erst nachträglich ins Programm gerutscht. Am Freitagabend ab 19 Uhr geht es dann ganz aktuell um Corona und um die Frage: "Was macht die Pandemie mit uns – und was machen wir mit ihr? Die Medikalisierung von Politik, Gesellschaft und Medien". Zu Gast ist unter anderem der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Mitzuverfolgen ist das Ganze im Live-Stream über die Website der Fuggerei.