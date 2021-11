Wie die evangelische Kirche Missbrauchsaufarbeitung verschleppt

40 Jahre – bis 2010 der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche öffentlich wurde – hat Klaus Spyra verdrängt, was ihm Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in einem evangelischen Heim, dem Nicolhaus im unterfränkischen Willmars passiert ist. Erst mit Hilfe von Therapeuten kam die Erinnerung zurück: Das Schlagen sei vorausgegangen, erinnert er sich. "Und hinterher kam das Vergewaltigen. Also Analverkehr. Und dann wurde man abgelegt wie ein Kugelschreiber, wie ein Lineal und durfte wieder ins Bett gehen."

Er bräuchte eine Traumatherapie und jemanden, der sie zahlt

Klaus Spyra kommt als 7-Jähriger ins Heim, niemand erklärt ihm damals warum. Er beginnt einzunässen – und wird dafür bestraft: "Wir mussten unsere Matratze alleine runtertragen in den Hof. Dort mussten sich die anderen Kinder aufstellen, wie beim Militär, und dann wurde der, der eingenässt hatte, vor den allen dort beschämt. Also wurde halt öffentlich, ich sag einmal, an den Pranger gestellt."

Zu den Demütigungen kommen Prügel und Vergewaltigungen durch den Heimleiter, einen evangelischen Diakon. Der Junge wendet sich hilfesuchend an den Pfarrer der Gemeinde. Und kassiert erneut Schläge. Er spricht daraufhin nicht mehr über das Geschehene – nicht zuletzt, weil die evangelische Kirche sein Arbeitgeber wird: Klaus Spyra wird selbst Pfarrer. Er sagt, er wollte verhindern, dass Kindern Leid zugefügt wird. Doch was er als Kind erlebt hat, hindert ihn heute an der Berufsausübung: Aufgrund der erlebten Traumata ist er berufsunfähig und seit einem Jahr in Frühpension – mit den entsprechenden finanziellen Einbußen. Kein Tag vergeht, ohne dass ihn das Erlebte nicht einholt. Der 59-Jährige bräuchte eine Traumatherapie – und jemanden, der sie bezahlt, denn das Kontingent seiner privaten Krankenkasse hat er ausgeschöpft.

Zahlungen sind für Betroffene nicht nachvollziehbar

Als er 2015 den Antrag auf Anerkennungsleistungen stellte, hatte er eine Woche später 20.000 Euro auf dem Konto, sagt er. Er liegt damit im Mittelfeld des Rahmens, auf den sich die EKD in diesem Herbst geeinigt hat. Demnach sind – so wie in der katholischen Kirche - Zahlungen bis zu 50.000 Euro in Anerkennung des Leids möglich. Wie die Summen verteilt werden, ist für viele Betroffene aber nicht nachvollziehbar. Klaus Spyra sagt, kein Geld der Welt könne diese Wunden heilen. Und doch konnte er damit die ersten Therapien bezahlen. Die Kirche hat den Fall anerkannt. Weitere Zahlungen lehnt sie ab. Für eine weitere Traumatherapie ist einem Schreiben eines Kirchenrechtsdirektors von 2020 zufolge "eine einschlägige dienstrechtliche Anspruchsgrundlage" durch das Missbrauchsgeschehen nicht ersichtlich. Er habe ja bereits eine Zahlung erhalten.

Für ihn sei das der Grund, warum er jetzt - fast zwölf Jahre nachdem die ersten Fälle am Berliner katholischen Canisius-Kolleg öffentlich wurde - seine Geschichte erzählt: "Ich will ja kein Auto oder - was weiß ich - einen Luxusurlaub machen, sondern ich will einfach therapeutisch weiterkommen. Und da muss ich immer wieder von neuem kämpfen."

Evangelische Kirche hat keine belastbaren Zahlen

Wir als Opfer, als Überlebende müssen kämpfen – diesen Eindruck haben viele Betroffene; unabhängig davon, ob es sich um ehemalige evangelische Heimkinder, um Menschen, die in der evangelischen Jugendarbeit Übergriffe erlebt haben, oder um Pfarrerskinder handelt, die von ihren Vätern missbraucht wurden. 942 Anträge sind laut EKD bearbeitet worden. Wie hoch die tatsächliche Zahl der Opfer ist, lässt sich nur mutmaßen. Belastbare Zahlen, wie sie die katholische Bischofskonferenz mit der MHG-Studie vorgelegt hat, gibt es in der evangelischen Kirche noch nicht. 3677 Opfer; 1670 verdächtige Täter finden sich in den Akten der katholischen Bistümer. Seit 1946. In der evangelischen Kirche soll die sogenannte ForuM-Studie die Missbrauchsfälle untersuchen. Ergebnisse soll es in zwei Jahren geben. In der bayerischen Landeskirche ist von 55 "Altfällen" aus den 1970er und 1980er Jahren die Rede, die vor Gericht als verjährt gelten. Das seien alles Fälle, die sich selber gemeldet hätten, sagt der Leiter des Landeskirchenamtes, Nikolaus Blum, und betont: "Wir haben auf breiter Front dazu aufgefordert, dass sich die Altfälle melden."

Betroffenen stünden die Türen jederzeit offen - so die Botschaft. Betroffenen wie Kerstin Claus aber reichen diese allseits offenen Türen nicht. Die Kirche müsse aktiv nachforschen und nicht nur warten, bis Betroffene den Mut und die Kraft hätten, sich zu melden. "So ergibt sich immer wieder, dass die Landeskirchen, auch die Landeskirche Bayern, von Einzelfällen spricht und gegebenenfalls Hinweisen, dass es andere Betroffene geben könnte, nicht sachgerecht nachgeht", kritisiert Kerstin Claus.

Nur Einzelfälle? Betroffene fordern gezieltes Nachforschen

Klaus Spyra ist überzeugt, dass er nicht der einzige Überlebende aus dem Nicolhaus in Willmars ist – er habe die Schreie der anderen Kinder gehört. Die Türen damals im Heim standen immer offen, erzählt der 59-Jährige und fordert von der Landeskirche, dass sie ihrerseits nicht nur die Türen aufhält, sondern auch hinschaut, was sich hinter kirchlichen Türen verbarg. Von der Diakoniegemeinschaft Stephanstift, zu der der Beschuldigte gehörte, heißt es: Man konnte der bayerischen Landeskirche bestätigen, dass dieser Diakon zwischen 1969 und 1971 das Nicolhaus leitete und danach in weiteren Einrichtungen tätig war. Ob es weitere Betroffene gebe, wisse man nicht.

Wer wusste was? Wie ging es mit dem Beschuldigten weiter? Gab es weitere Betroffene? Kirchenamtsleiter Nikolaus Blum hält von einem Durchforsten alter Akten wenig: "Die Akten bei 20.000 kirchlichen Mitarbeitern ist eine immense Menge, es ist eigentlich eine Sisyphos-Arbeit, deshalb glaube ich persönlich nicht, dass man über die Suche in Personalakten sonderlich fündig wird."

Kirche setzt auf Zusammenarbeit mit Betroffenen

Wichtiger sei die Zusammenarbeit mit Betroffenen, so Nikolaus Blum. Knapp eine Woche nach dem Interview schickt der Kirchenamtsleiter eine Mail. Darin erklärt er die strukturellen Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung solcher Fälle: In Bayern gebe es neben 1550 Kirchengemeinden noch hunderte von örtlichen Diakonievereinen, die in der Regel völlig selbstständig seien. Die Erwartung, das Landeskirchenamt in München könnte hier alles im Blick haben und systematisch Vorgänge zurückverfolgen, die Jahrzehnte zurückliegen, sei vermutlich eine große Überforderung, so der Leiter des Landeskirchenamtes schriftlich. Im Interview betonte er zuvor: "Ich würde sagen, die Altfälle, die uns bekannt sind, die haben wir sowohl in individueller Hinsicht als auch in institutioneller Hinsicht in Angriff genommen. In individueller Hinsicht bedeutet das, dass Betroffene Anerkennungsleistungen und Unterstützungsleistungen bekommen. Ich denke mal, da stehen wir bei den uns bekannten Fällen gut da. Da sind wir im Gespräch. Was die institutionelle Aufarbeitung anbelangt, da stecken wir noch mitten in der Aufarbeitung. Aber wir nehmen diese ganzen Fälle wirklich aktiv in Angriff."

Betroffenen wie Kerstin Claus reichen solche Ankündigungen nicht. Es gebe keine unabhängige Ansprechstelle bei der Landeskirche, keine externe Aufarbeitung, nach weiteren Betroffenen werde nicht geforscht. Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm stimmt ihr teilweise zu. Kurz vor dem Ausscheiden aus seinem Amt als EKD-Ratsvorsitzender sagte er auf der Synode: "Wir sind manchen Schritt vorangekommen. Aber dennoch muss ich an dieser Stelle auch selbstkritisch sagen: Wir sind noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten."

Macht der Landesbischof das Thema zur Chefsache?

Macht er in Bayern das zur Chefsache, was er als oberster Protestant versäumte? Schriftlich teilt Heinrich Bedford-Strohm auf BR-Anfrage mit, es sei eine Selbstverständlichkeit, sich auf der bayerischen Ebene persönlich dafür einzusetzen, "dass wir weiter vorankommen".

Aber was heißt das? Nach fast 12 Jahren Missbrauchsskandal geht vielen Betroffenen die Geduld aus. Sie fordern eine unabhängige Aufarbeitung durch den Staat. Der aber duckt sich weg. Hinter vorgehaltener Hand ist von immensen Kosten zu hören, die eine Wahrheitskommission wie in Australien oder Irland verursachen würde. Der religionspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Lars Castellucci äußert Verständnis für diese Forderung, aber: "Das scheint mir leider ein eher unrealistischer Weg zu sein, weil das eine für unser Rechtssystem völlig neue Konstruktion wäre."

Der Staat duckt sich weg

Er plädiert eher dafür, die bestehenden Strukturen – etwa die Befugnisse des Missbrauchsbeauftragten - auszubauen. Inwiefern das Thema in der kommenden Legislatur eine Rolle spielen könnte, dazu ist derzeit nichts zu hören. Für externe Beobachter wie den Journalisten Philipp Greifenstein vom evangelischen Magazin "Die Eule" steht deshalb fest: Die neue EKD-Ratsvorsitzende könne sich nicht in ähnlicher Weise von dem Thema distanzieren.

Annette Kurschuss ist sich dessen bewusst. Als neue Ratsvorsitzende kündigte sie an, das Thema zur Chefsache zu machen. Für den Journalisten Philipp Greifenstein ein Schritt, der für die Zukunft der evangelischen Kirche entscheidend ist. Denn: "Wenn die Betroffenen endgültig den Mut verlieren, dass sie sich mit ihren berechtigten Sorgen bei den Kirchen melden können, weil sie jetzt über Jahre sehen, dass die evangelische Kirche da nicht vorankommt und sich da gar nicht viel verändert, dann verliert die Kirche nicht nur das Vertrauen dieser Menschen, sondern da macht sich Kirche schuldig."