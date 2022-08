"Wie die Dackelgarage": Zelt-Abenteuer im Frankenwald

Jahrzehntelang hat das Grüne Band den Bezirk Oberfranken von der früheren DDR getrennt, zuletzt war der Naturstreifen fürs Unesco-Welterbe vorgeschlagen worden – in dem Naturschutzgebiet kann man heutzutage aber auch einen Urlaub der etwas anderen Art verbringen.

Ein Zelt aus Ästen für die Nächte im Wald

Irgendwo im Frankenwald hat nämlich Chris Bumann sein Lager aufgeschlagen. Der junge Schweizer bietet Gästen ein ganz besonders Abenteuer. Ein Wochenende im Wald leben – ohne Strom und fließend Wasser. Bumann hat mit dem sogenannten Bushcraft-Camp sein Hobby zum Beruf gemacht. "Für mich es einfach, sich in der Natur mit den Gegebenheiten eine möglichst komfortable und schöne Zeit zu machen und Dinge zu bauen", erklärt Bumann und liefert die Übersetzung für sein Vorhaben gleich hinterher. "Bushcraft bedeutet Busch-Handwerk. Also werkeln und Hüttla bauen."

In so einer Art "Hüttla" – einem Art Zelt, gebaut aus Ästen und Zweigen – dürfen seine Gäste schlafen. Horst Schnura, der Reservist bei der Bundeswehr ist, fühlt sich an Biwaks aus seiner aktiven Soldatenzeit erinnert und hat sich bereits wohnlich eingerichtet. "Es sieht ein bisschen aus wie die berühmte Dackelgarage. Aber ich denke, es ist etwas komfortabler." Und Schnura hofft auf eine etwas ruhige Nacht.

Für Manuela Viktor-Rein aus Nordrhein-Westfalen ist das Ast-Zelt ein bisschen zu viel Natur. Sicherheitshalber hat sie ihr Wurfzelt mitgebracht, das sie unter den trockenen Zweige aufbaut. Ganz überzeugt scheint sie von dem Konzept noch nicht zu sein. "Wenn das Wetter umschlägt und du erst einmal nass bist, dann kommt die Kälte und du kriegst auch nicht immer so schnell ein Feuer an, weil das Holz ist dann auch nass." Bis man sich wieder aufgewärmt hat, bestehe zudem die Gefahr einer Lungenentzündung. "Das ist es nicht wert."

Selbst Feuer schüren im Outdoor-Urlaub

Währenddessen hat Gastgeber Bumann die erste Lektion für die Waldbewohner auf Zeit vorbereitet: Feuermachen. Dazu braucht man lediglich einen Magnesiumstab, ein Messer und ein paar Schnitze harziges Holz. "Man muss das schon üben. Die Bewegung und wieviel Kraft man braucht, um den Abrieb und den Funken entstehen zu lassen. Das ist nicht so einfach", sagt Viktor-Rein.

Kurze Zeit später brennt das Lagerfeuer. Die Hähnchen sind das einzige, was nicht aus dem Wald, sondern vom Metzger stammt. Ihren Salat müssen die Bushcraft-Teilnehmer aber selbst sammeln. Genauso wie der Salat aus Haselnussblättern werden auch die Hähnchen mit den Fingern gegessen – in echter Bushcraft-Tradition.