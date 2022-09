Wie die Community Kitchen gegen Lebensmittelverschwendung kämpft

Jeder und jede Deutsche schmeißt jedes Jahr im Schnitt 78 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Darunter sind zwar Überbleibsel wie Nuss- und Obstschalen, Kaffeesatz und Verdorbenes, allerdings landen auch viel zu häufig noch gut genießbare Produkte in der Tonne, weil beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Die Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel!" des Bundesministeriums für Ernährung ruft derzeit dazu auf, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das setzt die "Community Kitchen" im Münchner Stadtteil Neuperlach bereits jeden Tag in die Tat um. Im Gespräch mit dem Info-Podcast von BR24 "Dreimal Besser" erklärt die Co-Initiatorin Günes Seyfarth, woher die Lebensmittel kommen und wieso es gar nicht so einfach ist, ein Restaurant mit beinahe ausschließlich geretteten Lebensmitteln zu betreiben.

Birgit Frank: Was gibt es heute zu essen?

Günes Seyfarth: Ein Auberginen-Gericht und Kartoffel-Zucchinipuffer mit einem leckeren Dip.

Frank: Wie entsteht bei euch der Speiseplan? Ist der nur davon abhängig, was ihr an Lebensmitteln gespendet bekommt?

Seyfarth: Wir haben einen Wochenplan: Dienstags ist Bolognese-Tag und donnerstags ist beispielsweise Schnitzeltag. Um welche Art von Schnitzel es sich handelt, hängt davon ab, was an dem Tag da ist. Das kann Fleisch, Kohlrabi oder auch Sellerie sein.

Frank: Ihr könnt also nicht mitentscheiden, welche Spenden bei euch ankommen, sondern nehmt das entgegen, was ihr bekommen könnt?

Seyfarth: Wir könnten das schon, aber das ist nicht unsere Mission. Wir wollen retten, was weggeworfen werden würde und noch verzehrfähig ist.

Frank: Von wem bekommt ihr die Spenden?

Seyfarth: Dadurch, dass wir eine sehr große Küche mit großem Lager und Verarbeitungskapazitäten haben, richten wir uns vor allem an Erzeuger, Weiterverarbeiter und den Großmarkt.

Frank: Ihr geht also quasi zu den "Großen", um die großen Spenden zu bekommen. Wie kann man sich das genau vorstellen, rufen die euch abends an und sagen Bescheid, was übriggeblieben ist?

Seyfarth: Genau so ist es. Wir sind in Kommunikation mit verschiedenen Erzeugern, Weiterverarbeitern und Großhändlern. Die melden sich bei uns und dann planen wir das weitere Vorgehen: Entweder holen wir die Lebensmittel ab oder sie bringen sie zu uns. Das Schöne ist, dass die Menschen, von denen wir die Lebensmittel retten, nochmal näher am Produkt sind. Nehmen wir das Beispiel eines Bauern, der drei Paletten Mangold an einen Supermarkt liefern möchte. Der Supermarkt befürchtet, dass der Konsument den Mangold nicht abkaufen wird, weil der zu erdig ist und gibt das Gemüse an den Bauern zurück. Der will den Mangold aber nicht einfach verkommen lassen. Es steckt so viel Energie, Arbeit, so viel Wasser und Dünger darin. Also sucht der Landwirt nach Lösungen.

Frank: Ist das sozusagen der Klassiker, dass ihr Lebensmittel verwertet, die von Supermärkten abgelehnt wurden?

Seyfarth: Die meisten Lebensmittel, die wir retten, müssten noch eine gewisse Zeit überdauern, bis sie beim Konsumenten ankommen. Ein Beispiel dafür sind Avocados, die heute den perfekten Reifegrad erreicht haben aber erst in einer Woche im Supermarkt lägen. Das halten die nicht aus, also würden sie vorher weggeworfen werden. Diese Avocados retten wir. Man bekommt bei uns also leckere Guacamole ohne schlechtes Gewissen, denn diese Avocados wären ohnehin weggeworfen worden.

Frank: Was bekommt ihr noch jeden Tag geliefert?

Seyfarth: Wir retten beispielsweise Obst und Gemüse, und zwar genau die Sorten, die wir im Supermarkt vorfinden würden. Außerdem bekommen wir Milchprodukte, Eier und Fleisch in jeglicher Form, ob als Wurst, am Stück oder gepökelt. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Derjenige, der die Lebensmittel sonst wegwerfen würde, spart sich die Müllkosten und bekommt Karmapunkte. Wir können Frischkost zu einem fairen Preis anbieten.

Frank: Wenn das so gut funktioniert, warum gibt es dieses Konzept nicht häufiger?

Seyfarth: Tatsächlich war das auch meine Frage an das KVR (Anm. der Redaktion: Das Kreisverwaltungsreferat in München): Wieso werden Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht häufiger verkauft, wenn es doch erlaubt ist? Das konnte mir der Mitarbeiter dort auch nicht beantworten. Bei uns funktioniert der Restaurantbetrieb mit geretteten Lebensmitteln allerdings auch dank unserer großen Küche mit Lagerkapazitäten. Ich habe das Gastro-Konzept vor mittlerweile fünf oder sechs Jahren entwickelt und hatte mir dazu mehrere Gastroflächen angesehen. Die sind häufig hoch optimiert auf den Gastraum, aber nicht auf die Küche. Wenn wir beispielsweise drei Paletten Mangold retten, dann brauchen wir diese große Kühlkapazität und das gibt nicht jede Küche her. In einigen Restaurantküchen könnte man dann neben den Mangold-Paletten nichts Anderes mehr lagern. Die Infrastruktur muss also zum Lebensmittelretten passen.

Frank: Bekommst du häufig Fragen von Leuten, die gern ein ähnliches Projekt starten wollen?

Seyfarth: Das kriegen wir tatsächlich und wir wünschen uns das auch. Wir sind da sehr offen, weil es uns ja darum geht, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Es ist schön, wenn ich ein Projekt mache. Allerdings endet das Projekt dann auch an dem Punkt, an dem meine Zeit endet. Noch genialer ist es also, wenn Menschen uns kopieren und wir dadurch einen Impact generieren. Gemeinsam. Das ist die Idee dahinter. Unser Ziel ist, dass es uns in 15 Jahren gar nicht mehr geben kann, weil die Lebensmittelverschwendung so weit reduziert ist, dass es für uns überhaupt keine Grundlage mehr gibt, damit irgendetwas anzustellen.

Frank: Wie schwierig ist es, einen derartigen Betrieb unternehmerisch zu betreiben?

Seyfahrt: Unternehmerin sein heißt ja, lösungsorientiert zu sein. Eine Affinität dazu zu haben, Probleme nicht als "Oh mein Gott" zu betrachten, sondern eher als "Daran kann ich besser werden". Deswegen würde ich behaupten, es ist nicht schwerer, das zu machen, was wir tun, als alles andere auch. Ein Thema ist tatsächlich, dass Lebensmittelverschwendung in den Köpfen der Menschen noch stark im Bereich "Bedürftigkeit" oder "Müll" verortet ist. Viele sagen uns auch, dass sie den Armen nichts wegessen möchten. Und unser Ziel ist es, dass diese Hierarchien, diese Trennungen zwischen Menschen und der Gedanke, dass ein Lebensmittel nicht so perfekt wie in einer Werbung oder wie auf Social Media aussieht, aufhören. An diesen Spinnenweben im Kopf rütteln wir. Das ist nicht für Bedürftige, das ist für alle.