Wie die Bahn wieder mehr Menschen in ihre Züge bekommen will

Maskenpflicht wird kontrolliert und einigermaßen eingehalten

Bahnfahren ist einigermaßen sicher. Die Bahn verweist auf mehrere Studien, die das ergeben haben - so eine Studie des Verbandes der öffentlichen Verkehrsunternehmen VDV. Maskenpflicht gilt auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Die Züge des Fernverkehrs fahren täglich durch alle Bundesländer. Dabei ist es so, dass die Regelungen zum Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr nach wie vor nicht einheitlich sind. Bayern schreibt FFP2 Masken vor, die meisten Länder eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung. So empfiehlt die Bahn den Fahrgästen derzeit weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske an Bord der Fernverkehrszüge. Die Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben erfolge - wie schon seit Beginn der Pandemie - in einem engen und bewährten Zusammenwirken von Deutscher Bahn, Polizei und Ordnungsbehörden. Das heißt, das Zugpersonal schaut und spricht Menschen an, die Masken notorisch unter der Nase tragen oder über Stunden an einem Apfel essen oder einen Kaffee über längere Zeit vor sich auf dem Tischchen haben.

"Beförderungsausschuss" für Maskenverweigerer ist selten

Wer Zug fährt, muss Maske tragen. Wer dies wiederholt verweigert, ohne eine Ausnahme glaubhaft machen zu können, verstößt gegen die Coronaschutzverordnungen der Länder und begründet somit eine Wiederholungsgefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Generell sei die Akzeptanz der nach Vorgaben eingeführten Maskenpflicht nach wie vor sehr hoch. Laut Bahn gibt es nur wenige Fälle, bei denen es zu einem Beförderungsausschluss gekommen ist.

Zusätzliche Züge - Personal hilft Fahrgästen sich zu verteilen

In diesem Sommer setzt die Bahn zusätzliche Züge ein. So fahren auf den wichtigen Nord-Süd-Strecken die 13-teiligen ICE 4, die mehr als 900 Passagiere befördern können. Insgesamt gibt es 10.000 Plätze zusätzlich pro Tag. Es gibt derzeit so viele Plätze wie nie zuvor, bei etwa der halben Auslastung.

Im Fernverkehr hat die Bahn die Sitzplatzreservierungen auf zwei Drittel der Plätze beschränkt. Vielfach können nur Fensterplätze reserviert werden. Das Bordpersonal, also Schaffner oder Zugführer, schaut, dass sich die Fahrgäste verteilen. Sie wissen, in welchen Zugabschnitt noch mehr Platz ist, wenn es sich drängt. München ist ein Kopfbahnhof, da steigen viele Fahrgäste sehr bald nach dem Querbahnsteig ein. Dort kann es voll werden, wer dagegen weitere Wege in Kauf nimmt und den Zug entlang geht, bis er einsteigt, kann dem Gedränge entgehen. An anderen Bahnhöfen kann es die Mitte sein, die besonders gut ausgelastet ist, so an Durchgangsbahnhöfen wie Augsburg.

Fahrten planen - Tickets im Internet kaufen

Kunden können sich vorab über die voraussichtliche Auslastung der Fernverkehrszüge über bahn.de und die App DB Navigator informieren, darauf weist die Bahn ausdrücklich hin. Über ein Ampelsystem können Fahrgäste dann sehen, wie voll der Zug wahrscheinlich werden wird. Da heißt es planen. Familienabteile lassen sich reservieren, dann ist man unter sich, was schon einmal für ein besseres Gefühl sorgen dürfte. Ticketkauf und -kontrolle sind über den DB Navigator kontaktlos möglich. Man kann sein Ticket über Handy zeigen, oder einen Ausdruck mitbringen, den der Schaffner dann scannt.

Bahn verweist auf Reinigung und Lüftung

Fernverkehrszüge werden während der Fahrt weiterhin doppelt so häufig gereinigt wie vor der Pandemie, dazu gehen Mitarbeiter mit Lappen und Eimer und Putzmittel durch den Zug und reinigen Griffe, Tische, glatte Flächen.

Klimaanlagen sorgen für das "Lüften" während der Fahrt. In einem ICE findet beispielsweise alle 7 Minuten ein vollständiger Luftaustausch statt. Die Klimaanlagen sind besser geworden, vor allem in den neuen Zügen, also den ICE 4.

Bei den S-Bahn-Zügen lässt die Bahn zu Lüftungszwecken die Türen bei jedem Halt automatisch öffnen. Das heißt, die Tür geht auch dann auf, wenn keiner drückt. Außerdem müssen Fahrgäste nicht selber auf die Taster bei den Türen drücken.

S-Bahnen und Nahverkehr - gut belüftet

Obwohl nach wie vor weniger Menschen mit ihr unterwegs sind als vor Corona, fährt die Münchner S-Bahn in Abstimmung mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft schon seit langem mit vollem Fahrplanangebot. Damit bietet sie die maximal zur Verfügung stehenden Kapazitäten für Fahrgäste an. "Alles was rollen kann, rollt!" ist das Versprechen.

Auch S-Bahn-Fahrzeuge werden regelmäßig gereinigt. Alle vorhandenen Belüftungs-/ Klimatisierungsanlagen in den S-Bahn-Zügen arbeiten ausschließlich mit Frischluftzufuhr.

Die S-Bahn München informiert zudem umfassend über die Maskenpflicht – sowohl mit Ansagen und Anzeigen im Zug als auch in den Auskunftsmedien (DB Navigator, München Navigator) und an den Bahnsteigen. "Das Prüfpersonal der S-Bahn München sowie Streifen der DB Sicherheit weisen Fahrgäste auf die Verpflichtung hin und bitten Kunden ohne Mund-Nase-Bedeckung, die Maske aufzusetzen," sagt ein Bahnsprecher BR24.

Werbung mit Sonderangeboten und Service

Die Bahn will für Reisende interessanter werden. Darum bietet sie jetzt mehr Fahrradplätze an. Zum Beispiel auch im ICE4. Das Rad mitnehmen ins Rheinland oder zu einem Urlausziel an der Ostsee, nicht schlecht. Doch die Plätze sind begrenzt. Ein Augenschein hat ergeben, dass man schauen muss, ob man rein kommt. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte auch für sein Rad einen Platz reservieren.

In den Regionalzügen gibt es die Fahrradmitnahme schon lange. Hier hat die Bahn aber den Service ausgeweitet. An einigen Bahnhöfen in Bayern gibt es in diesem Sommer Fahrradlotsen. Sie zeigen, wo die Fahrräder Platz haben und sie sollen beim Gepäck helfen. Mit dem Rad in den Urlaub fahren oder einen Tagesausflug unternehmen, das ist einfacher geworden bei der Bahn.

Sparpreise für den Urlaub in Deutschland

Es gibt neue Sparpreise für Ältere: "Mit dem „Super Sparpreis Senioren“ können Kunden und Kundinnen ab 65 Jahren besonders günstig ICE und Intercity fahren: ab 15,90 Euro in der 2. Klasse und ab 25,90 Euro in der 1. Klasse. Mit BahnCard-Rabatt – beispielsweise der Senioren BahnCard 25 ab 36,90 Euro – gibt es die Tickets schon ab 11,90 Euro in der 2. Klasse und ab 19,40 Euro in der 1. Klasse", so die Bahn in ihrer Werbung. Die Tickets sind schon jetzt erhältlich, bis 30. September für Fahrten in diesem Jahr.

Für junge Reisende gibt es ein spezielles Sommer-Ticket. Es kostet 70 Euro für alle unter 18, wer zwischen 18 und 26 ist, zahlt 90 Euro für das Ticket. Es berechtigt zu vier einfachen Fahrten durch ganz Deutschland - bis zum 26. Dezember muss dieses Sommerticket genutzt werden.

Einen Wermutstropfen hat die Bahn allerdings Älteren verpasst. Die Senioren-BahnCard gibt es neuerdings erst ab 65 Jahre. Vorher galten 60 Jahre als Grenze. Das kritisiert der Deutsche Bahnkundenverband stark. Allerdings kostet die Senioren Bahncard nicht mehr 41 Euro sondern 36,90.

Fazit: Bahnfahren kann man sich durchaus trauen, man muss halt schauen. Wer flexibel ist und planen kann, der sollte das tun, wenn er ausreichend Platz haben will.