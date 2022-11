Wie die Atomkraft nach Gundremmingen kam

"Um das Kraftwerk zu bauen, musste man erst mal die Kühe von der Baustelle treiben", erzählt Jürgen Schmid, der Kurator der Ausstellung. Denn Gundremmingen war Anfang der 60er Jahre bäuerlich geprägt, fast jedes zweite Haus hatte damals einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Landwirte sorgten sich, dass sie nicht mehr von ihrer Arbeit leben können, wenn auf dutzenden ihrer Felder ein großes Kraftwerk gebaut wird. "Man hatte ihnen natürlich Ausgleichsflächen angeboten, aber auch Arbeitsplätze im Kraftwerk, zum Beispiel im Wachdienst oder als Hausmeister. Da stimmten dann viele zu", erzählt der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Mayer. Doch es gab noch eine weitere Hürde für die Ansiedelung des Atomkraftwerks.

Knappe Entscheidung pro AKW

"Ein Unternehmer aus dem Nachbarort wollte den Bau verhindern und er schickte Mitarbeiter zur Bürgerversammlung", sagt Historiker Schmid. Es waren so viele dort, dass die Einheimischen kaum mehr Platz fanden. Für Horst Diepenbruck, 87 Jahre und einst AKW-Pionier, war die Absicht klar: "Der hatte Angst, dass die Arbeiter dann ins Kernkraftwerk gehen, weil da dann besser gezahlt wird". Die Aktion war letztlich nicht erfolgreich, der Gemeinderat stimmte mit 7 zu 6 knapp für den Bau des Kraftwerks, das 1966 mit Block A den Betrieb aufnehmen sollte. Neubürger aus nah und fern kamen nach Gundremmingen und veränderten das Ortsbild.

Gundremmingen als Mode-Avantgarde

Straßen wurden geteert, Wohnblöcke gebaut, ein richtiges Rathaus entstand: "Die Amtsstube war damals noch im Lehrerhaus, ein ganz kleiner Raum. Bei Sitzungen wurde geraucht, da hatte man niemand mehr gesehen," erzählt Altbürgermeister Mayer. Filme von einst zeigen die Zeiten des Umbruchs. In der Sonderausstellung im Heimatmuseum Gundremmingen sind sie neben vielen anderen Ausstellungsstücken zu sehen. Ein 1:100 Modell eines Reaktorgebäudes ist dort ebenso ausgestellt wie Kühltürme als Salz- und Pfefferstreuer oder eine Posaune, die an die Gründung der Kraftwerkskapelle erinnert. Die Exponante erzählen viele kleine Geschichten. "Es war in Schwaben üblich, die Mädchen mit Schürzen in die Schule zu schicken und das ändert sich fünf bis zehn Jahre früher in Gundremmingen. Durch den Einfluss der anderen Schüler, deren Eltern oft aus Großstädten kamen", erklärt Kurator Schmid.

Sprudelnde Einnahmen und gute Arbeitsplätze

Die Eingliederung der Neuankömmlinge klappte gut, auch wenn sie manchmal unter sich blieben. "Als damals der Tennisverein gegründet wurde, lag die Aufnahmegebühr bei 800-900 Euro und das war einfach zu teuer für viele Einheimische", erzählt Altbürgermeister Mayer. Für die Gemeinde war das Kernkraftwerk aber letztlich ein Segen, zum einen finanziell. Denn durch die Gewerbesteuer konnte Gundremmingen Wohnblöcke in München kaufen, von denen auch kommende Generationen noch profitieren sollen. Das Kernkraftwerk wurde auch zum wichtigsten Arbeitgeber im Ort. "Ich kenne kaum eine Familie, in der nicht irgendjemand dort gearbeitet hat, sei es nun der Großvater, der Vater oder der Sohn", sagt Tobias Bühler, Bürgermeister von Gundremmingen.

Kraftwerk bleibt wohl abgeschaltet

Zum Jahreswechsel ist das Kraftwerk vom Netz gegangen, noch immer sind dort Hunderte Mitarbeiter mit dem Rückbau beschäftigt, der viele Jahre dauern wird. In der Politik mehrten sich zuletzt Stimmen, das AKW wieder hochzufahren. Doch Altbürgermeister Mayer sieht dafür nur geringe Chancen: "Man kann es ja nicht einfach wieder anschalten. Es wurde schon viel ausgebaut. Das alles wieder einzubauen, würde mindestens ein Jahr dauern, hat mir einer der Kraftwerksmitarbeiter erzählt."

Somit heißt es wahrscheinlich "Goodbye forever", so hat der ehemalige Pfarrer von Gundremmingen, Richard Harlacher seinen Kalender zum Abschied des Atomkraftwerks getauft. Dieser ist mit vielen anderen Exponaten, die auch den Protest gegen Atomkraft nicht außen vor lassen, zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung im Museum Gundremmingen immer sonntags, der Eintritt ist frei.