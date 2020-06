Wie die Allgäuer Tourismusbranche mit Urlaubern aus NRW umgeht

Die Corona-Masseninfektion in der Fleischfabrik Tönnies in Nordrhein-Westfahlen wirkt sich auch auf die Tourismusbranche aus. Der Freistaat hat ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf in Bayern ausgesprochen. Und das ausgerechnet jetzt, wo in NRW die Ferien beginnen und auch viele Menschen von dort im Allgäu Urlaub machen wollten. Ein Ärgernis für viele Urlauber, aber auch für die Akteure in der Tourismusbranche.

Erst Corona, dann Beherbergungsverbot - die missliche Lage der Unternehmer

Angelika Soyer aus Rettenberg im Oberallgäu zum Beispiel bietet Urlaub auf dem Bauernhof an. Bei ihr steht das Telefon zurzeit kaum still, erzählt sie. Zum einen muss sie ihren Wellness-Bauernhof mit ihren neun Ferienwohnungen managen, zum anderen ist sie Vorsitzende von "Mir Allgäuer - Urlaub auf dem Bauernhof" und hat in dieser Funktion zu Corona-Zeiten alle Hände voll zu tun. Auch jetzt wieder mit dem Beherbergungsverbot. Die Unternehmer sollen keine Kunden mehr aus den betroffenen Landkreisen ohne negativen Corona-Test-Nachweis aufnehmen dürfen. "Auch das noch!", sagen viele.

Unsicherheit in der Allgäuer Tourismusbranche

"Das ist ein Chaos für die Betriebe", betont Angelika Soyer. Die Unternehmer sind laut Soyer total verunsichert und fragen, was sie tun müssen. Muss bei jedem Kunden überprüft werden, ob er aus einem Corona-Hotspot kommt? Was sagt man zu diesen Menschen? Jeden Kunden zu kontrollieren ist Angelika Soyer zufolge ein riesen Aufwand. Genaue Infos, wie sie mit der Situation umgehen sollen, hat die Tourismus-Branche noch nicht.

Urlauber stigmatisieren: "Ein ungutes Gefühl"

Die Kunden zu kontrollieren und sich von ihnen dann für einen möglichen Aufenthalt auch noch ein negatives Corona-Test-Ergebnis vorlegen lassen zu müssen, Angelika Soyer macht das gar nicht gern: "Das ist ein ungutes Gefühl. Und ich hoffe auch, dass sich die Gäste jetzt nicht als zweite Wahl fühlen oder sich schlecht fühlen. Das ist das, was wir gar nicht wollen. Also uns ist jeder Gast willkommen und es kann morgen einen ganz anderen Landkreis betreffen."

Finanzieller Ausgleich für die Tourismusbranche?

Von der Politik fühlen sich Gastgeber wie Angelika Soyer schlecht informiert und ein Stück weit allein gelassen. Sie fordert einen finanziellen Ausgleich für die Tourismusbranche. Im Moment bleibt Angelika Soyer und ihren Kollegen aber nichts anderes übrig als sich hinzusetzen, ihre Gästelisten zu kontrollieren und mit den Urlaubern aus den betroffenen Landkreisen schnellstmöglich Kontakt aufzunehmen.