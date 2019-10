Wie der Wohnungsbau beschleunigt werden kann

Je mehr Vorschriften es gibt, desto teurer wird das Bauen – so die Meinung der meisten geladenen Experten im Landtag. Die Regierungskoalition will deshalb die Genehmigungspflichten reduzieren.

"Da komme ich auch zum Thema Dachgeschoss-Ausbauten: Dass die künftig verfahrensfrei gestellt werden müssten, glaube ich, würde uns sehr, sehr viel bei der schnellen Wohnungsraum-Schaffung helfen." Ulrike Scharf, MdL

Heftige Diskussion über Vorschriften

Dem widersprach Bauingenieur Peter Henke mit dem Argument, dass es beim Dachausbau um komplizierte Fragen der Statik gehe. So ein Ausbau müsse weiterhin genehmigungspflichtig sein.

Die von Staatsregierung ins Spiel gebrachte Drei-Monats-Frist für die Behörden, einen Bauantrag zu prüfen, stieß bei den Experten auf ein geteiltes Echo, denn die momentane Praxis zeige, dass die Bauämter personell dazu gar nicht in der Lage seien, so die Vertreter des Bayerischen Gemeindetags sowie des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen. Lässt die Behörde nämlich diese Frist verstreichen, sollen die beantragten Baugenehmigungen laut Staatsregierung automatisch als erteilt gelten. Doch dann würden die Behörden-Mitarbeiter auf Nummer sicher gehen, befürchten einige Experten.

"Wenn diese Sachen (Prüfungsfristen, d. Red.) nicht einhaltbar sind, dann wird das ständig zu Ablehnungen führen. Auch damit ist uns nicht gedient, weil wir damit über den Gerichtsweg gehen müssen, der nicht unbedingt kürzer sein wird." Schubert-Raab, Bauinnungs-Präsident

Ein Fazit der Anhörung: Ohne Personalaufstockung bei den Behörden dürften sich Baugenehmigungen weiter in die Länge ziehen. Denn auch bei abgespeckten Verfahren entscheidet am Ende der Mensch. Immerhin will die Staatsregierung nun bayernweit 250 neue Stellen in den Genehmigungsbehörden schaffen. Doch für Bauinnungs-Präsident Schubert-Raab reichen die noch nicht aus.