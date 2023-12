Wie der U-Bahnhof Sendlinger Tor umgebaut wurde

Sprung in die Vergangenheit: Elf Jahre lang hat Andreas Schmid auf diesen Tag hingearbeitet - morgen eröffnet endlich der größte Teil des U-Bahnhofs Sendlinger Tor, nach jahrelanger Baustelle. Schmid ist als Projektleiter für alle Arbeiten in der Münchner U-Bahn-Station und darüber verantwortlich. Doch noch ist nicht alles bereit für den großen Tag, an dem der Münchner OB Dieter Reiter den Bahnhof eröffnet. "Hier sieht man die letzten Bauzäune, die werden jetzt in Kürze weggeräumt. Um 10 Uhr solls losgehen", sagt Projektleiter Schmid. Eigentlich sollte der Bautrupp schon begonnen haben, doch noch tut sich nichts. 14 Stunden bis zur Eröffnung.

Mega-Drehkreuz platzte aus allen Nähten

Der U-Bahnhof Sendlinger Tor ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in München. 200.000 Menschen steigen hier am Tag um. Zum Vergleich: Am Nürnberger Hauptbahnhof liegt das Passagieraufkommen bei etwa 210.000 Menschen am Tag.

Das Problem am Sendlinger Tor: Beim Bau in den 1970er-Jahren war die Station für viel weniger Menschen ausgelegt. Die Folge waren verspätete Abfahrten und Gedränge. Deswegen wird der Bahnhof seit 2017 umgebaut. Die BR Abendschau hat die Macher auf den letzten Metern vor der Eröffnung begleitet.