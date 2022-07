Wie der Klimawandel Lebensmittel-Vorgaben in Frage stellt

Auf dem Hof von Landwirt Joseph Waas in Plattling im Landkreis Deggendorf liegen Kartoffeln in zwei Kisten: In einer Kiste gleicht eine Kartoffel der anderen, sie entsprechen sozusagen der Norm, können also im Supermarkt verkauft werden. In der anderen Kiste sind die Kartoffeln einmal klein, einmal groß, schrumpelig, treiben aus – diese können nicht verkauft werden. Und das, obwohl sie sich geschmacklich nicht unterscheiden.

Lebensmittel müssen Normen erfüllen

Waas erklärt: Die gleichmäßigen Kartoffeln wurden bewässert. Die schrumpeligen nicht. "Wir brauchen eine glatte Schale, schöne Form, annehmbare Größen. Der Ertrag ist nicht entscheidend, sondern die Qualität – dass die Kartoffeln die Norm erfüllen, die uns vorgegeben wird." Wie der Landwirt sagt, gibt der Lebensmitteleinzelhandel diese Richtlinien vor.

Gleichmäßige Kartoffeln nur mit Bewässerung

Damit die Kartoffeln verkauft werden können, wird also bewässert. "Bei den hohen Energiekosten ist das eine ökonomische Frage. Aber bei unseren Verwertungsrichtlinien ist die Bewässerung unerlässlich. Wenn wir Qualitätsstandards nicht erreichen, dann ist die Ware nicht vermarktungsfähig."

Die verwachsenen Kartoffeln, die austreiben und nicht bewässert wurden – sie haben laut Landwirt Waas keine Chance auf den Verkauf im Supermarkt. Man könne diese Kartoffeln für Biogasanlagen verwerten, aber fest stehe auch: Ein Teil wird weggeschmissen.

Wasseruhren messen Verbrauch der Landwirte

Derartige Vorgaben sind für Landwirte wie Waas eine Herausforderung – gerade angesichts von Klimawandel und Wassermangel. Die Wasserentnahme von Waas und anderen Landwirten wird mittlerweile kontrolliert, mit Wasseruhren. "Das macht Sinn", meint der Junglandwirt.

Ähnlich sieht das Gerhard Stadler, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands in Niederbayern: Mit den Wasseruhren komme "Licht ins Dunkel", wie viel Wasser wirklich zur Lebensmittelerzeugung gebraucht werde.

"Wasser ist unser Lebensmittel Nummer 1. Aber dann kommt sofort die Lebensmittelerzeugung", sagt Stadler zum hiesigen Wasserverbrauch. Kritisch sieht er die Bewässerung von privaten Rasenflächen mit Grundwasser: "Da müssen wir in Zukunft priorisieren."

Umdenken beim Anbau: Soja als Lösung?

Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt sichtbar – auch auf den Feldern von Joseph Waas. Risse in der Erde, verbrannte Blätter, zu trocken. Bewässerung muss sein, so der Landwirt. Das bestätigt auch Stadler vom Bayerischen Bauernverband.

Absehbar ist aber auch, dass beim Anbau umgedacht werden muss. Soja etabliert sich als wärmeliebende Pflanze, ebenso Mais, wie Stadler sagt. Einige Landwirte seien schon umgestiegen.

"Wir haben noch keine Feldfrüchte gewechselt", so Waas. Ein Umstieg beispielsweise auf Soja wäre für seinen Betrieb nicht einfach: Er ist auf Kartoffeln spezialisiert, hat viel in die richtige Technik investiert, in das Kartoffellager. Doch der Jung-Landwirt versucht auf die schon jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels einzugehen: Er wechselt zu Kartoffelsorten, die weniger Wasser brauchen.

Von der Norm abweichende Kartoffeln werden exportiert

Aber auch hier steht er vor der großen Herausforderung, die Vorgaben des Lebensmitteleinzelhandels zu erfüllen: Wenn die Größe nicht passt, werden die eigentlich fürs Inland produzierten Kartoffeln in andere Länder exportiert, "in denen die Vorgaben nicht so streng sind wie bei uns". Sinn macht das aus Sicht von Waas nicht, aber: "Dass sich beim Lebensmitteleinzelhandel was ändert, bezweifle ich." Waas hofft es zumindest.