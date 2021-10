Wie der Klimawandel dem Bodensee zu schaffen macht

Fische finden keine passende Nahrung

"Wir sind derzeit noch in der glücklichen Lage, dass wir aktuell mit den jetzigen Mischungsverhältnissen noch genügend Sauerstoff am Seeboden haben", sagt Martin Wessels. Das könnte sich künftig durch die klimatische Erwärmung aber schnell ändern. Wenn das Wasser im See immer früher im Jahr warm wird, gibt es nämlich ein weiteres Problem: Die Experten nennen es eine "Entkopplung der Fraßketten". Das bedeutet: Im See sind zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Insektenlarven und Kleinkrebse, doch Fische, die sie eigentlich fressen, haben sich noch nicht recht entwickelt. Später gibt es vielleicht schon wieder weniger Nährstoffe oder nur wenig kleinere Fische, die Räuber wie der Hecht gerne fressen. Kurz gesagt: Die Fische finden keine passende Nahrung und sterben. Das sind mögliche Veränderungen, die durch die Erwärmung auf den See und seine Lebewesen zukommen. Sehen lässt sich der Klimawandel auch an den sinkenden Wasserständen. Das wiederum hat mit Schnee zu tun.

Immer weniger Schmelzwasser im Bodensee

Der fällt vor allem im nahen Allgäu und im Alpenraum. Schmilzt der Schnee dort, fließt er über den Rhein, die Bregenzer Ach, über die Leiblach, die Argen und die Schussen als Schmelzwasser in den Bodensee. Dessen Pegel steigen dann konstant bis zum Sommer an. Doch wegen des Klimawandels fällt seit Jahrzehnten immer weniger Schnee. Deshalb fließt auch immer weniger Schmelzwasser in den Bodensee, dafür mehr Regenwasser übers ganze Jahr verteilt.

Pegel verteilen sich aufs ganze Jahr

Von Januar bis Dezember zeichneten die Pegel bisher grob eine Normalverteilungskurve: links und rechts ist sie flach, in der Mitte ist der höchste Punkt. Im Januar gibt es also wenig Wasser, Höchststände erreicht der See Ende Juni/Anfang Juli und im Dezember hat er wieder wenig Wasser. Diese Kurve wird nun immer flacher. Martin Wessels sagt: "Es wird zu einem Angleichen der Wasserstände kommen." Die hängen zwar auch von anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Wasserkraftnutzung in den Bergen und vom Wachstum bestimmter Pflanzen, die Wasser aufstauen können. Nichtsdestotrotz verändert diese Entwicklung die Ufer am Bodensee.

Der Bodensee muss besser geschützt werden

Das alles lasse sich kaum aufhalten, sagt Martin Wessels. Der Forscher gibt aber zu bedenken: "Wir können natürlich mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass die Beanspruchung des Gewässers nicht noch zunimmt." Das heißt zum Beispiel: keine Fremdstoffe im Bodensee, ursprüngliche Natur-Ufer statt Betonmauern, die es am bayerischen Ufer noch zuhauf gibt, und auch weniger Motorboote, deren Wellen die Ufer verändern. Wessels mahnt: "Wir sollten schonend mit dem See selber umgehen."