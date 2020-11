Wie der Corona-Impfstoff zu den Menschen kommen soll

Klaus Metzger, der Landrat von Aichach-Friedberg, ist ein drahtiger Mann mit Brille. Zuversicht, benennt er als eine seiner Eigenschaften. Die braucht er derzeit auch - denn neben den Corona-Testzentren müssen die Landkreise nun auch Impfzentren "aus dem Boden stampfen".

Zusätzlich muss Metzger mobile Impf-Teams organisieren, um etwa die Bewohner in Altenheimen zu impfen. Und das Personal für diese Bereiche muss der Landkreis ebenfalls stellen.

Metzger über Gesundheitsdienst: "Wir sind am Limit"

Dabei sind viele Kreise bereits mit der Organisation der Corona-Testzentren stark gefordert. "Wir fahren im öffentlichen Gesundheitsdienst sowieso am absoluten Limit, auch in der Verwaltung und der Ärzteschaft,"beklagt Metzger. "Und nun braucht es nochmal zusätzliche Gruppen und zusätzliches Personal, um auch die Impfung vornehmen zu können." Trotzdem hat er sich schon frühzeitig dafür eingesetzt, dass ein Impfzentrum in den Landkreis kommt. Er sieht die Impfung als "großartige Sache", um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen.

Spezielle Kühlschränke für Impfstoff notwendig

Doch Metzger und sein Team können sich zwar bemühen - entscheidend wird sein, ob auch das Gesundheitsministerium seine Aufgaben erledigt. Dort sind die Beamten auf "Shopping-Tour".Denn es braucht Kühlschränke, und zwar ganz besondere: Der Impftstoff benötigt extreme Kälte, um seine Wirksamkeit zu behalten. Minus 80 Grad bei Transport und Lagerung. Bayerns Gesundheitsministerium will diese Kühlschränke beschaffen. Anschließend solle der Impfstoff an neun zentrale Standorte geliefert werden, um ihn von dort in die Landkreise zu verteilen, so Ministerin Melanie Huml (CSU).

Risiko-Personen nicht immer leicht zu identifizieren

Doch auch wenn der Impfstoff gut gekühlt in den Landkreisen ankommt, bleibt ein Problem bestehen. Nicht alle Risiko-Gruppen, die offenbar bevorzugt geimpft werden sollen, sind so leicht zu identifizieren wie die Bewohner in Altenheimen.

Hier kommt Jörg Schelling ins Spiel, Hausarzt in Martinsried: "Die reinen Krankenkassen-Daten mit Medikamenten-Codes und Diagnosen sind ein sehr unspezifischer Punkt, um das zu entscheiden. Da brauchen wir meiner Meinung nach die Hausärzte, die helfen, die Patienten vorzusortieren, die eine Impfung ganz besonders brauchen."

Hausarzt warnt vor Zettelwirtschaft

Zugleich mahnt Schelling an, die Geimpften auch in der Folge zu überwachen, vor allem hinsichtlich möglicher Wechsel- und Nebenwirkungen. Schließlich sei die Impfung so schnell entwickelt und getestet worden wie keine zuvor. Zugleich biete sich aber auch die Chance, die Impfungen erstmals digital zu erfassen und zu dokumentieren, auch für wissenschaftliche Zwecke.

"Wenn wir das nun wieder mit Papierzetteln machen, wie bei den Reiserückkehrern, wo am Ende die Hälfte nicht verwertbar ist, dann ist nichts gewonnen". so Hausarzt Schelling. "Es muss von Anfang an datensicher, aber auch digital gemacht werden." Und zwar lückenlos."

Gut 40 Autominuten von der Praxis entfernt hat Landrat Metzger inzwischen alle Anforderungen studiert. Das Krankenhaus in Aichach will er nun zum Impfzentrum aufrüsten. Das sei als Corona-Klinik dafür bereits gut gerüstet. "Ich bin zuversichtlich und ich wünsche es mir", so Metzger. "Aber kucken wir mal." Je besser die Räder im Freistaat ineinander greifen, umso eher kann der von vielen ersehnten Impfstoff verabreicht werden.