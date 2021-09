Wie der blinde Maks den ersten Schultag erlebt hat

Der Moment, als die 82 neuen Schülerinnen und Schüler bei der Einschulungsfeier einen bunten Luftballon steigen lassen, ist magisch. Während alle Kinder ihre Köpfe mit einem Wunsch gen Himmel strecken, hält Maks die Hand seiner Schulbegleiterin, den Blick nach vorne gerichtet. Der Junge ist vollblind und kann nur hell-dunkel unterscheiden. Sein orange farbiger Luftballon hebt ab. Doch der Wunsch ist geheim. Seine Mama Anja Glavasevic weiß genau, was ihrem Sohn auf dem Herzen brennt: Er würde sich freuen, möglichst viele neue Freunde kennenzulernen. Und sie ist sich sicher, Maks wird das gelingen - er hat schon so viel geschafft.

Nach Hirntumor: Zurück ins Leben gekämpft

Als bei Maks aus dem unterfränkischen Stockstadt am Main mit 15 Monaten ein Hirntumor festgestellt wurde, der beide Sehnerven zerstörte und den Jungen erblinden ließ, brach für die Familie eine Welt zusammen. Doch Maks hat sich ins Leben zurückgekämpft und strotzt heute vor Energie. Mit seinem Humor bringt er oft alle zum Lachen, seine Lebensfreude ist geradezu ansteckend. Das dürfen auch Rektorin und Klassenlehrerin am Tag der Einschulung hautnah erleben: Maks geht offen auf Beide zu, umarmt sie und zappelt vor Freude.

"Maks, wie geht es Dir?", fragt die Klassenlehrerin der 1 B, Verena Sedler, als sie Maks sein Namensschild mit Buchstaben in Punktschrift umhängt. "Ich bin ganz schön aufgeregt!", gesteht Maks und seiner Lehrerin geht es nicht anders.

Premiere für die Klassenlehrerin

Frau Sedler hatte in ihrer 20-jährigen Laufbahn noch nie einen blinden Schüler in der Klasse. So ganz könne sie sich das Ganze auch noch nicht vorstellen, freue sich aber sehr auf das gemeinsame Lernen. "Es gilt verstärkt darauf zu achten, welcher Sinn gerade bei den Schülern angesprochen wird. Ich werde den Unterricht an vielen Stellen umgestalten und noch mehr akustische Signale und Dinge zum Fühlen einbauen", erklärt Verena Sedler. Maks kann sich zum Beispiel an geometrischen Formen orientieren, wo er seine Arbeitsblätter ablegen darf. Maks ertastet das erhöhte Regal an der Wand, biegt rechts ab und schon ist er am Platz. Sein Tisch hat eine Umrandung aus Holz bekommen, damit nichts runterfällt.

Gelebte Inklusion für Rektorin selbstverständlich

Und auch die Rektorin Annette Preiss hat ihre Hausaufgaben gemacht und mit ihrem Team Gefahrenstellen beseitigt – etwa ein Tor an einer Treppe anbringen lassen. Für sie sei gelebte Inklusion selbstverständlich. "Die Tür zu meinem Büro steht immer offen und ich bin mir sicher, dass Maks öfter mal vorbeischauen wird – da freue ich mich schon drauf", erzählt Annette Preiss. Das ist noch nicht an allen Schulen selbstverständlich, wie dieses Beispiel aus dem Landkreis Altötting zeigt.

Maks erster Schultag - und wie war's?

Nach der Einschulungsfeier und einer Schnupperstunde im Klassenzimmer dürfen Maks und sein Bruder endlich ihre Zuckertüten öffnen – jeder auf seine Weise. Maks greift in die Dinosauriertüte aus Stoff und zieht eine raschelnde Packung heraus. Seine Mama hilft ihm: Das sind Gummibärchen.

Im Anschluss feiert die Familie mit den Großeltern zu Hause und die Jungs sind super aufgedreht. "Sie fanden auch abends keine Ruhe und konnten die vielen Eindrücke nur schwer verarbeiten", erzählt die Mutter. "Am nächsten Morgen waren sie schon wieder vor dem Wecker wach und freuten sich auf den ersten richtigen Schultag".

"Ich hab schon so viel gelernt"

Die Schulbegleiterin holt Maks von zu Hause ab und fährt mit ihm und seinem Bruder im Bus zur Schule. Je nach Schulschluss kommen die Brüder zwischen 12 und 13 Uhr nach Hause. "Was hast Du denn heute alles gelernt?", will Mama Anja Glavasevic wissen und Maks entgegnet: "Mama, das war so viel – ich weiß es gar nicht mehr alles."

Es gab auch gleich Hausaufgaben auf. Maks und sein Bruder sollten ein Bild malen und ihre Eltern befragen, was sie ihren Kindern für den Schulstart wünschen. Mama und Papa der Zwillinge schrieben: "Dass ihr neue Freunde findet und viel Erfolg beim Lernen habt. Es würde uns sehr glücklich machen, wenn alles so klappt, wie ihr Euch das vorstellt."

Warten auf Hilfsmittel für blinde Schüler

Jetzt sucht die Familie noch einen Sportverein, in dem Maks sich nach der Schule austoben kann. "Schwimmen, reiten, klettern, turnen, das sind Sportarten, die zu ihm passen würden", sagt die Mama.

Und die Familie hofft, dass auch endlich die beantragten Hilfsmittel für Maks im Wert von 20.000 Euro geliefert werden. Denn momentan muss Maks in der Schule noch ohne Punktschriftmaschine zurechtkommen. Doch Mama Anja Glavasevic lässt sich nicht unterkriegen und lernt mit Maks die Punktschrift von Anfang an mit. "Das ist nun die Herausforderung mit einem sehenden und einem nichtsehenden Kind - ich will Beide gleichermaßen fördern."